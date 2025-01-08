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    台中太平路面重畫新標線 民怨霧煞煞

    台中太平區中興東路近來路面重畫標線，民眾抱怨又是虛線、橢圓槽化線、彎曲雙黃線，讓人「霧煞煞」。（記者陳建志攝）

    台中太平區中興東路近來路面重畫標線，民眾抱怨又是虛線、橢圓槽化線、彎曲雙黃線，讓人「霧煞煞」。（記者陳建志攝）

    2025/01/08 13:39

    〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區中興東路市府建設局進行人行道改善，近來並重鋪路面畫上標線，民眾抱怨短短4、500公尺，又是虛線、橢圓槽化線、彎曲雙黃線，到了晚上根本看不清楚，不解這麼寬的馬路卻只剩一線道、標線複雜，擔心恐成開單陷阱；兩旁的住戶更抱怨，過去家門前就可路邊停車，現在做了人行道停車位大減，卻沒有相關配套，未來不知要去哪裡停車。

    民眾表示，以前這路段雙向都有一個混合車道和一個機車優先道，標線清楚好判斷，原以為路面改善重鋪會更好走，沒想到最近畫上新標線，卻在路中央畫上好幾個佔據空間的橢圓槽化線，短短4、500公尺又是虛線、雙白線、又是彎曲雙黃線，還有橢圓槽化線，真的讓人「霧煞煞」，且一不小心就會壓到線，雙向更只剩一線道，批評根本越改越糟。

    一位陳姓住戶則表示，人行道改善後行人確實較安全好走，不過因現在雙向都僅剩一線道，自己做生意有時要臨停卸貨，根本完全無法臨停，加上停車位變少，只能另外找地方停車，但附近想要付費停車也只能排候，實在很困擾。

    市議員張玉嬿則表示，這裡不像市區都是大樓有自己的地下停車場，兩旁都是透天厝，且有許多是店家，之前可以在家門前路邊停車，但此次重做人行道後停車位大減，住戶抱怨連連，批評市府缺乏停車配套措施。

    市府建設局說明，此路段為國土署核定校園周邊暨行車安全道路改善計畫，除改善校園周邊人行道，也同步配合中央政策，增設偏心左轉車道，並透過標線及槽化線導引，將左轉車流獨立，改善左轉車流阻礙直行車流的情形，並減少直行車右切與後方車輛產生擦撞事件，相關設計圖均經國土署及交通局專業審查通過，後續將與交通單位持續追蹤民眾使用情形滾動式檢討。

    至於停車問題，已在路邊設置停車空間，因兩旁住戶對於劃設停車格有不同意見，將會進一步協調再做決定。

    台中太平區中興東路近來路面重畫標線，民眾抱怨只剩一線道，且又是虛線、橢圓槽化線，讓人「霧煞煞」。（記者陳建志攝）

    台中太平區中興東路近來路面重畫標線，民眾抱怨只剩一線道，且又是虛線、橢圓槽化線，讓人「霧煞煞」。（記者陳建志攝）

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