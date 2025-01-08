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    暖心！連續14年招待自強兒童吃尾牙 再送上600元小紅包

    連續14年的愛！彰化縣的善心人士招待鹿港、福興鄉的自強兒童吃尾牙，再送上禮物與小紅包。（粘勝傑提供）

    連續14年的愛！彰化縣的善心人士招待鹿港、福興鄉的自強兒童吃尾牙，再送上禮物與小紅包。（粘勝傑提供）

    2025/01/08 00:12

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕好幸福！台灣許多公司每到歲末就會吃尾牙，彰化縣鹿港鎮、福興鄉自強兒童也非常幸運，在善心社團人士的支持下，連續14年都會被招待吃尾牙，再送上小禮物與小紅包，今年小紅包增加到600元，多年來有超過1000位兒少，在春節前感受到人間的溫暖。

    今年負責活動統籌的是彰化縣關懷兒童服務協會理事長粘勝傑，他表示，今年與文化創意發展協會共同辦理。今年更擴大範圍，除了128位福興鄉、鹿港鎮的自強兒童以外，還有心陽光會所的10位學員，希望讓更多需要的人，都能夠一起來參加溫馨尾牙。

    粘勝傑說，今年在彰濱產業園區鹿港區的清溪文薈館舉行，除了招待吃大餐以外，因為業者就是餐具業者，每個人所用餐具都可以帶回去，並有手繪特色餐具DIY，並欣賞激勵人心的電影《當幸福來敲門》。

    而活動最高潮，就是送上禮物與小紅包給自強兒童，以及心陽光會所的學員。粘勝傑指出，看到小孩與學員露出開心的笑容，這就是連續14年辦活動的最大動力，希望能夠帶給更多人的溫暖與感動。

    連續14年的愛！彰化縣的善心人士招待鹿港、福興鄉的自強兒童吃尾牙，再送上禮物與小紅包。（粘勝傑提供）

    連續14年的愛！彰化縣的善心人士招待鹿港、福興鄉的自強兒童吃尾牙，再送上禮物與小紅包。（粘勝傑提供）

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