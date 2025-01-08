六龜高中學生上台大卻遭酸 陳其邁揭求學路大讚「你很棒」

六龜高中上台大遭酸「窮人撿角」!陳其邁晚間發文相挺:「友福你很棒」。（圖取自陳其邁臉書）

2025/01/08 00:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄六龜高中學生翼友福考取台大社會系，成為該校首位上台大的學生，卻遭網友酸「窮人撿角」。高雄市長陳其邁7日晚間發文相挺，強調「友福很棒」，值得大家更多的肯定與鼓勵。

翼友福突破逆境上頂大，卻遭部分網友發文「考上的是沒這麼優質的系所」、「窮人上台大撿角而已」，引發討論。

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陳其邁晚間表示，翼友福身處逆境仍勤奮向學，是全校師生與六龜的驕傲，他自幼雙親離世，由祖父母撫養長大，一路就讀六龜國小、就近入學六龜高中國中部。可以入學雄中，不過為了阿嬤，選擇留在六龜高中就讀。

陳其邁提到，翼友福家境困苦卻積極樂觀，自學最喜歡的HIP-HOP和英文之外，也擔任高雄市第七屆少年代表，更參與客家青少年國際事務訪問團甄選，代表台灣出國訪問；為了讓偏鄉得到更好資源，他選擇台大社會系就讀，卻引起網路上不同聲音。

陳其邁認為，就如六龜高中楊校長所說，六龜高中位處偏鄉（教育部定義極偏），資源不多，翼同學放學後留校晚自習至9點，返回宿舍自行打理生活起居；在校成績名列前茅，爭取各項獎助學金維持生活，並積極參與各項校內外事務。

陳其邁強調翼友福非常努力、也讓人心疼，想要特別和友福說：「你很棒」，真的值得大家更多的肯定與鼓勵。

六龜高中翼友福考上台大社會系，成為該校第一位上頂大的學生，校方張貼紅榜祝賀。（圖取自陳其邁臉書）

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