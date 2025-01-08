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    高雄「地下」越來越好玩！ 高捷：第5處商場拚年底開張

    高捷高雄車站北側將規劃全新商場，預計最快今年底開張。（記者王榮祥攝）

    高捷高雄車站北側將規劃全新商場，預計最快今年底開張。（記者王榮祥攝）

    2025/01/08 00:23

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站地下廣場又有新規劃，高雄捷運紅線R11高雄車站3號出口同步啟用，有民眾注意到3號閘門外有「捷運商場」、好奇何時開張？高捷表示已有數家廠商接觸，目標年底打造第五處地下街。

    高捷紅、橘兩線販賣店總數178間，至今年1月6日已出租164間，出租率92%；捷運商場（地下街）則有4處，分別在R10美麗島站（墨凡美麗島商場）、R11高雄車站（高雄駅一番街）、R16左營站（快客市集）與R8三多商圈站（参DUO商場）。

    近期高雄車站3號出口啟用後，有民眾注意到3號閘門外有處空間標示「捷運商場」，好奇是否會有新的捷運地下街？何時開張？

    喜愛動漫的民眾指出，現在高雄車站的動漫街（高雄駅一番街）可以再豐富一點，建議新捷運商場能納入更多動漫能量，讓高捷地下街更好逛。

    高捷說明，高雄車站3號出口外的捷運商場，是屬於R11高雄車站北側的商業空間，共約1千3百坪，與高雄車站南側的高雄駅一番街為不同區域，但可透過車站廣場與連通道串接。

    高捷進一步指出，3號出入口啟用後，已有數家廠商注意到這處商業空間、以及越來越多的人流，並持續跟高捷接觸、洽談可能的合作事宜，目前仍在討論階段。

    後續會根據廠商提出構想，再與現階段4家市集做比較與區隔，並兼顧商業空間的相關條件綜合考量，啟動更精緻的市集計畫，如果一切順利，希望今年底能打造出高捷第五處地下街，讓高雄的地下越來越好玩。

    高捷美麗島站美麗島商場提供乘客休憩、餐飲空間。（記者王榮祥攝）

    高捷美麗島站美麗島商場提供乘客休憩、餐飲空間。（記者王榮祥攝）

    高捷高雄車站南側，打造以動漫為主題的高雄駅一番街。（記者王榮祥攝）

    高捷高雄車站南側，打造以動漫為主題的高雄駅一番街。（記者王榮祥攝）

    去年底剛開張的三多商圈站参DUO商場。 （記者王榮祥攝）

    去年底剛開張的三多商圈站参DUO商場。 （記者王榮祥攝）

    位於高捷左營站快客市集旁的蜜柑專櫃人氣高。（記者王榮祥攝）

    位於高捷左營站快客市集旁的蜜柑專櫃人氣高。（記者王榮祥攝）

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