高雄市人口數鳳山區蟬聯第一 仁武區成長最多

高雄市人口數鳳山區蟬聯第一。（記者陳文嬋攝）

2025/01/07 23:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市人口統計數據今出爐，去年總人口數273萬1412人，鳳山區蟬聯人口數最多行政區，成長前三名仁武、楠梓、橋頭區，以楠梓區人口緊追左營區，持續縮小差距3380人，未來在台積電加持下，有機會成為第三大區。

高雄人口數最多前三名行政區維持不變，仍以鳳山區35萬5175人居冠，其次三民區33萬287人，第三名左營區19萬7276人；其中前二名人口數減少，鳳山區減少1361人、三民區減少1708人，僅左營區人口數增加508人。

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高雄人口正成長前三名行政區以仁武區增加1619人最多，其次楠梓區增加1265人、橋頭區增加959人；人口負成長前三名以三民區減少1708人最多，其次前鎮區減少1564人、鳳山區減少1361人。

值得一提的是，楠梓區人口數19萬4404人緊追在後，與左營區差距縮小，兩區相差3380人，左營區人口增加508人，楠梓區人口增加1265人快速，將近左營區的1.5倍。

市府表示，仁武、楠梓及橋頭等3區除因交通便利外，更有仁武產業園區、楠梓產業園區、橋頭科學園區等發展優勢，符合年輕人以就業、交通為考量，加上未來台積電入駐等因素，吸引建商投資開發新建案帶動人口紅利。

反觀三民及前鎮區屬於較早發展精華地區，市容及區域發展已達飽和，人口除遷往外縣市外，也遷往高市新興發展地區，未來應加速都市更新，以留住並吸引更多人口遷入。

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