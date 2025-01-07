借書看還能換好禮、抽獎 台南這圖書館推小龍年集點好康

台南東區公所與裕文圖書館推出小龍年借書集點換好禮、抽獎好康活動。（圖：東區公所提供）

2025/01/07 20:40

〔記者王俊忠／台南報導〕2025年開春迎新，台南市東區公所為鼓勵民眾多利用圖書館資源，東區裕文圖書館推出全新「小龍年集點活動」，凡借閱書籍的讀者民眾，請主動向櫃台索取集點卡，即可透過借書與參加活動方式，獲得多重獎勵，換取各式獎品與優惠。公所提醒快來了解詳細活動規則，開啟你的集點之旅！

東區區長黃炳元表示，本次集點活動分為「閱讀」與「活動」集章兩種集點方式，讓熱愛閱讀的朋友可以在短時間內輕鬆累積點數；另，參與裕文館活動也可集章，為各類活動注入更多趣味與互動。在集滿一定數量的閱讀章和活動章後，讀者即可依指定點數兌換為特力屋手創課程折價券或迷客夏虎尾寮門市、清心福全裕信門市飲品折價券，使用時可參照店家規定。集滿點數的集點卡更可參與年終抽獎活動，具體抽獎時間及獎項以館方公告為主。

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台南市長黃偉哲說，今年小龍年假期長達9天，利用年假前到圖書館挑選自己喜愛看的書在家閱讀，沈澱心情，不但避免春節期間人潮聚集，又可為平常忙碌的自己提供充電機會。

黃炳元提醒，小龍年集點卡數量及獎項有限，請儘早領取並妥善保管自己的集點卡，以免錯過抽獎機會。希望透過這活動激發更多讀者對書籍與學習的熱情，同時讓大家在享受閱讀樂趣時，能收穫更多的驚喜與福利，請市民朋友不要錯過這閱讀小確幸的機會。

台南東區公所與裕文圖書館推出小龍年借書集點換好禮、抽獎好康活動。（圖為集點卡，東區公所提供）

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