天兔逼近！專家曝最新風雨預測：登陸點不同對南部影響很大

中颱天兔預計週六（16日）凌晨於恆春半島至屏東間登陸。（擷取自中央氣象署官網）

2024/11/14 22:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中颱天兔持續接近台灣，中央氣象署今（14日）晚表示，天兔強度有逐漸減弱趨勢，但仍會對台灣天氣造成不小影響。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早更新天兔風雨預測資訊，提供民眾參考。

天氣特急今晚近10點更新資訊，天兔颱風目前已經穿越菲律賓呂宋島，逐漸進入巴士海峽，「隨著太平洋高壓逐漸減弱，天兔速度逐漸放緩，拋物線北轉，預計週六（16日）凌晨至清晨之間於恆春半島至屏東間登陸。如果天兔颱風轉向角度較小的時候，路徑會再稍微西修，登陸點可能調整至高雄至屏東間。預估週六上午至中午間就會在台東或花蓮附近出海，持續朝東北移動。週日（17日）東北季風增強，天兔可能迴轉，但此時已經接近消散。」

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天氣特急接著說，「隨著天兔進入巴士海峽後，遭遇海水熱焓量偏低及乾空氣影響等不利條件，強度將隨時間持續減弱，抵達台灣時大約剩下輕度颱風，登陸後強度會快速減弱、環流瓦解。以目前資料評估週五（15日）下半天至週六（16日）白天，是天兔距台最近時刻，也是影響最大的時段。不同於前幾個大颱風，天兔屬於小環流颱風，核心相當細小，又加上颱風靠近台灣時，強度會持續減弱，本次除了離颱風最近的花東、高屏相對有感外，大多數地區，感受相對有限。」

至於各地影響，天氣特急指出，「花蓮、台東、恆春半島、南屏東是颱風中心通過熱區，為風雨第一線，應做好萬全準備，尤其恆春、台東、屏東的風雨最為明顯，花東及恆春長時間處在迎風面，必須留意持續性強降雨。北屏東、高雄、南台南將有暴風圈掃過，颱風環流移入，屬於陣陣強風及陣雨，但在中央山脈阻擋下，不至於出現狂風暴雨，除非颱風更加偏西，從高雄至屏東間登陸，風雨就會增強許多。」

「 雙北、基隆、宜蘭部分，由於颱風較小，影響主要以間歇陣雨、沿海強風為主，特別是宜蘭、東北角，雨水可能稍多。週日東北季風增強容易下雨或大雨。桃竹苗、中部和嘉南地區，預計除了沿海風勢稍大以外，幾乎沒有颱風感受，是這次颱風最安全的區域。澎、金、馬在海峽地形稍微加成下，偶有強風，但整體影響也不明顯。」天氣特急最後表示，颱風登陸點尚有變數，未來24小時是關鍵，且因為地形關係，登陸恆春、屏東或高雄，南部風雨差異會很大。

中颱天兔持續接近台灣。（資料照）

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