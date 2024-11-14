新北行政清潔隊員甄試同分錄取者 抽籤決定候用序位

新北市環保局舉行公開抽籤，決定行政清潔隊員錄取侯用順序。（記者翁聿煌攝）

2024/11/14 16:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局已於8日公告今年度「儲備行政清潔隊員甄試成績」，由於各分區同分考生眾多，依據甄試簡章規定，獲錄取候用的258人，將以抽籤方式決定在9個分區的候用序位，順位在前可能年底就通知上班；序位在後，可能要等1年以上，影響工作權益，因此環保局14日選在市府大禮堂進行公開抽籤，以昭公信。

環保局今天下午辦理抽籤時，為便於考生參與，還提供座位給親臨現場民眾觀看，無法到場者可透過「新北i環保Facebook粉絲專頁」觀看直播。

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環保局表示，這次甄試是首次針對行政清潔隊員進行招考，行政清潔隊員有別於外勤隊員，僅於各隊部負責文書作業，職缺也與外勤隊員無法互調。

今年首度舉辦行政清潔隊員甄試，報考人數達2468人，全市9個分區共僅錄取258人，約1成多，儘管成績存在差異，仍不免發生同分情況，依據招考簡章，將以抽籤方式決定同分者的候用序位。

環保局說明，抽籤現場將依簡章所列各大區，先分別將考生分數由高至低排序，並依據准考證號排定同分者順位。在各大區候用名額內之總分同分、且比序相同者，各為一組進行抽籤，且各大區均自高分組別開始抽籤，同一大區抽籤完畢後，始換下一大區，而抽籤時，先抽出者序位為先（即第1位抽出者，為該大區該同分群的序位1），若候用最末位有同分者，則均納入候用名單，並以抽籤方式排序。

環保局為確保抽籤過程的公正性，還邀請達言法律事務所律師林宗憲現場見證，環保局也提醒，現場僅進行抽籤作業，不就考試及考生分數等問題提供答詢。

新北市環保局舉行公開抽籤，決定行政清潔隊員錄取侯用順序，以昭公信。（記者翁聿煌攝）

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