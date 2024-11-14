讓弱勢家庭過好年 宜蘭家扶募年菜及紅包尚缺150萬元

宜蘭家扶今天特別舉辦寒冬送暖「家扶小學堂」為活動宣傳，懇請社會各界發揮愛心。（圖由宜蘭家扶提供）

2024/11/14 15:19

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭家庭扶助中心扶助840戶弱勢家庭，每年歲末寒冬送暖，都會為他們募集年菜及紅包，今年募集經費僅達到5成，尚缺150萬元活動經費，家扶懇請社會各界發揮愛心，一起關懷受助的弱勢家庭。

明年農曆春節歲末寒冬送暖「一起相挺逗陣行」活動，訂114年1月11日在冬山火車站舉行；宜蘭家扶表示，家扶服務宜蘭縣內貧困及弱勢家庭840戶、受扶助的兒童少年1971名，每年都會為他們募集年菜與紅包，讓他們能有一個溫暖、愉快的農曆新年，受到整體大環境通貨膨脹經濟景氣不佳衝擊影響，活動經費目前僅募集5成，尚缺150萬元，相關連絡資訊03-9322591。

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宜蘭家扶今天特別舉辦寒冬送暖「家扶小學堂」，希望為活動宣傳；宜蘭家扶扶幼主委胡飛虎擔任小學堂校長，與學堂孩子參加遊戲體驗；胡飛虎要小朋友想一想過年時，家裡會做什麼呢？

來自單親家庭的喬喬說：「我們家會穿新衣、領紅包，媽媽還會準備好吃年菜。」家扶指出，這是每個家庭的縮影，過年團圓是幸福美滿的事情，家扶持續辦理募集年菜及紅包活動，歲末之際，期待社會大眾及各方企業贊助，響應愛心，讓弱勢家庭及兒童過個豐盛的好年。

明年1月11日的活動，也安排親子健走，開放及歡迎社區民眾報名參加。

宜蘭家庭每年歲末寒冬送暖，都會為弱勢家庭募集年菜及紅包。（圖由宜蘭家扶提供）

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