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    獨家》幼童疑玩石頭致古蹟西市場窗戶破損 南市文化局：已報案

    台南西市場古蹟北翼棟的窗戶破損。（讀者提供）

    台南西市場古蹟北翼棟的窗戶破損。（讀者提供）

    2024/11/01 23:36

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕上週末才開幕的「2024台灣設計展」展場之一、百年古蹟台南西市場，今（1日）被發現北翼棟的窗戶破損，南市文化局獲報，調閱監視器發現疑似1名幼童玩石頭亂扔，已報警處理。

    西市場（俗稱大菜市），是台南日治時期首座現代化市場建築，修復後重現「宮殿般」華麗面貌，被封為「全台最美的古蹟市場」。沒想到才亮相幾天窗戶就遭破壞，1名附近店家說，「不僅窗戶碎了，也砸碎了台南人愛護古蹟的心」！

    據現場遺留的多顆鵝卵石小石子與監視器畫面顯示，1名幼童疑似撿拾附近榕樹下鋪面的鵝卵石，「玩耍不慎」砸壞窗戶，造成2、3處窗戶碎裂，連通道的照明燈也遭殃。

    南市文化局表示，古蹟周遭有裝設監視器，已提供線索報請警方追查小孩子的家長，連帶追究責任。

    據了解，依文資法第103條，毀損古蹟行為若查證屬實，涉有明確的刑法罰則，家長需要負連帶責任。林姓文史工作者表示，市府必須嚴查追究責任，堅守保護古蹟的立場，否則很可能會讓民眾覺得「不就是一塊玻璃嘛，為何還要報警大驚小怪」，但就是因為這種態度，才會讓大家對古蹟的愛護程度不高，台南作為「文化首都」，必要端正風氣，此風不可長。

    幼童疑似撿拾榕樹下的鵝卵石（右）砸損西市場窗戶。（記者洪瑞琴攝）

    幼童疑似撿拾榕樹下的鵝卵石（右）砸損西市場窗戶。（記者洪瑞琴攝）

    台南西市場古蹟北翼棟窗戶，被石頭砸壞破損。（讀者提供）

    台南西市場古蹟北翼棟窗戶，被石頭砸壞破損。（讀者提供）

    台南西市場古蹟北翼棟窗戶破損。（讀者提供）

    台南西市場古蹟北翼棟窗戶破損。（讀者提供）

    現場遺留多顆鵝卵石小石子。（讀者提供）

    現場遺留多顆鵝卵石小石子。（讀者提供）

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