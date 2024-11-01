「桃山神木谷」每公頃碳儲量 「找樹的人」團隊發現：居世界之冠

桃山神木谷的每公頃碳儲存量居世界之冠。（找樹的人提供）

2024/11/01 20:32

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部林試所副研究員徐嘉君與成大組成「找樹的人」團隊，用光達找台灣巨木，4年前發現高達79.1公尺的桃山神木，徐嘉君今年8月率團赴桃山神木谷調查碳儲存量，初估該森林總碳儲量每公頃達2220噸，居全球之冠，徐嘉君今（1日）表示，該森林胸徑超過1公尺的大樹居多是關鍵。

台灣是全球少數仍保有天然檜木林的區域，更擁有巨木群，其中2020年發現的台灣杉巨木「桃山神木」一度為台灣最高樹，為更了解桃山神木森林群的碳儲存量，自然保育與環境資訊基金會與徐嘉君策劃「桃山神木二．○山林守護計畫」，由徐嘉君組成共36人的公民調查團，在8月執行為期1週的「每木調查（在一定區域內對每棵樹木調查）」，調查先前用光達定位的133棵谷中大樹，徐嘉君表示，因光達無法完全辨識森林細節，實際到現地調查每棵樹木後，量測直徑的大樹增加為195棵，樹種以檜木、扁柏最多，共114棵，另還有台灣杉和鐵杉都是31棵，另外香杉11棵、華杉松8棵。

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徐嘉君表示，這次總碳儲存量調查的樣區面積，扣掉區域內水池後約1.17公頃，利用農業部林保署發布的材積計算公式，以及聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）公布的擴展係數，和各樹種的碳轉換係數，以及計入林下喬木、枯木、並採集6個土壤樣點計算碳儲存等，桃山神木谷森林的總碳儲存量每公頃達2220噸，超過目前世界最高的澳洲維多利亞省森林每公頃1867噸。

過去外界常有老樹碳儲存量不佳的錯誤印象，徐嘉君援引國外刊登於《Nature》（自然）的研究指出，樹木的碳吸存的累積速率隨樹齡增加，另也有研究指出，森林7成的含碳量都儲存在胸徑超過70公分以上的大樹，她表示，桃山神木谷森林群的總碳儲存量可居世界之冠，是因該片森林裡胸徑超過1公尺的大樹居多，這些大樹的總碳含量就佔全森林約8成，足見保育巨木的重要性。

徐嘉君表示，國內外可轉換成碳權交易的碳匯都必須是新造林，但透過這次研究就可知道原始森林每年也都會新增不少碳匯，也有良好的固碳效果，應該也要納入計算，讓各界更願意投入巨木的保育工作。

調查全程都由生態紀錄片導演麥覺明拍成影片，環境資訊基金會表示，這證明世界級的千年森林就在台灣，「巨木森林碳儲存調查成果暨紀錄短片」也會在11日晚上8時30分，於自然環資臉書粉絲專頁與Youtube同步上架公開。

桃山神木谷內有多棵胸徑超過1公尺的樹木。（找樹的人提供）

自然環資基金會和找樹的人團隊發起「桃山神木2.0山林守護計畫」，首次號召公民科學家一同調查桃山神木谷森林總碳存量。（找樹的人提供）

自然環資基金會與找樹的人團隊發表桃山神木谷森林碳總儲存量。（記者楊媛婷攝）

林試所副研究員徐嘉君。（找樹的人提供）

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