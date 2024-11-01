為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹縣尖石電力被康芮「拉黑」 台電全力「復明」

    尖石電力被康芮「拉黑」，台電全力搶修。（台電新竹區營運處提供）

    尖石電力被康芮「拉黑」，台電全力搶修。（台電新竹區營運處提供）

    2024/11/01 14:53

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹山區這次受康芮颱風影響，到今天下午1點為止，新竹地區累積曾停電戶數達1萬2649戶，持續搶修仍有1117戶還停電，且幾乎都集中在尖石地區，占目前停電戶9成。

    台電新竹區營運處表示，前述狀況主要因山區強風吹斷樹木、大雨導致土石鬆軟致樹木傾倒等壓損到電線，甚至壓斷電桿所致。復因道路受損或土石流阻礙，影響搶修進度，他們已投入人力、機具以及設備全力搶修，力拼今日全面復電。

    其中，尖石山區土石崩落、樹木傾倒，受災最為嚴重。通往司馬庫斯2號號橋連同邊坡的道路被沖刷，長度超過30公尺。

    台電新竹區處表示，他們今天早上7點再次召開災害應變會議，盤點可動員同仁及承攬商出勤人力，派搶修工務班長擔任前進指揮官，到第一線指揮調度搶修，並增派人員前往山區支援，以協助新竹後山儘早回復光明。

    他們也指派專員跟各區村里長、民意代表跟重要用戶建立聯絡管道與機制，部分線路末端及靠山區之偏遠用戶，台電無法由系統得知其相關停電資訊，還須請尚未來電的用戶，透過村、里長利用其與台電間的溝通群組，反應相關停電情況，也可透過台電1911客服專線或上台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區進行通報。

    尖石電力被康芮「拉黑」，台電全力搶修。（台電新竹區營運處提供）

    尖石電力被康芮「拉黑」，台電全力搶修。（台電新竹區營運處提供）

    尖石電力被康芮「拉黑」，台電全力搶修。（台電新竹區營運處提供）

    尖石電力被康芮「拉黑」，台電全力搶修。（台電新竹區營運處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播