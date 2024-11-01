竹縣尖石電力被康芮「拉黑」 台電全力「復明」

尖石電力被康芮「拉黑」，台電全力搶修。（台電新竹區營運處提供）

2024/11/01 14:53

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹山區這次受康芮颱風影響，到今天下午1點為止，新竹地區累積曾停電戶數達1萬2649戶，持續搶修仍有1117戶還停電，且幾乎都集中在尖石地區，占目前停電戶9成。

台電新竹區營運處表示，前述狀況主要因山區強風吹斷樹木、大雨導致土石鬆軟致樹木傾倒等壓損到電線，甚至壓斷電桿所致。復因道路受損或土石流阻礙，影響搶修進度，他們已投入人力、機具以及設備全力搶修，力拼今日全面復電。

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其中，尖石山區土石崩落、樹木傾倒，受災最為嚴重。通往司馬庫斯2號號橋連同邊坡的道路被沖刷，長度超過30公尺。

台電新竹區處表示，他們今天早上7點再次召開災害應變會議，盤點可動員同仁及承攬商出勤人力，派搶修工務班長擔任前進指揮官，到第一線指揮調度搶修，並增派人員前往山區支援，以協助新竹後山儘早回復光明。

他們也指派專員跟各區村里長、民意代表跟重要用戶建立聯絡管道與機制，部分線路末端及靠山區之偏遠用戶，台電無法由系統得知其相關停電資訊，還須請尚未來電的用戶，透過村、里長利用其與台電間的溝通群組，反應相關停電情況，也可透過台電1911客服專線或上台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區進行通報。

尖石電力被康芮「拉黑」，台電全力搶修。（台電新竹區營運處提供）

尖石電力被康芮「拉黑」，台電全力搶修。（台電新竹區營運處提供）

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