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    歡樂耶誕城擾民被戲稱「撒旦城」 新北觀旅局：少數人意見

    新北市議員山田摩衣今（29）日質詢耶誕城議題，要求市府落實交通維持計畫，否則耶誕城已被許多人戲稱為「撒旦城」。（記者黃子暘攝）

    新北市議員山田摩衣今（29）日質詢耶誕城議題，要求市府落實交通維持計畫，否則耶誕城已被許多人戲稱為「撒旦城」。（記者黃子暘攝）

    2024/10/29 16:29

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市政府觀光旅遊局舉辦「新北歡樂耶誕城」，活動將自11月15日展開，連續48天的活動又讓板橋居民哀怨不已，新北市議員山田摩衣今（29）日質詢耶誕城議題，要求市府落實交通維持計畫，否則耶誕城已被許多人戲稱為「撒旦城」。觀旅局長楊宗珉說，那是少數人意見；新北市長侯友宜表示，市府尊重大家的聲音，會努力把耶誕城辦得越來越好。

    山田摩衣表示，耶誕城又要開城，每年板橋民眾都因此感受到痛苦，交通等問題讓居民批耶誕城為「撒旦城」，網路留言希望耶誕城停辦、耶誕城設計不美觀、新北這麼大為何一定要辦在板橋、塞車對駕駛人與行人都很危險，希望市府檢討；山田摩衣也質疑，耶誕城年年設計只是單純換圖案，呈現方式都是把圖案投射在市府建物上，文化路的裝飾燈也跟去年大同小異。

    楊宗珉駁，每年設計都不一樣，呈現方式也不一樣，裝飾燈每年都會做變換。

    侯友宜緩頰道，大家的聲音市府都尊重，他了解耶誕城對交通、噪音造成的影響，耶誕城的交通已經改善非常多了，在他任內的耶誕城，會努力辦得越來越好，去年新北耶誕城吸引762萬人來玩，相信今年會吸引更多人來，一定會把耶誕城及活動相關配套做好。

    山田摩衣也說，「撒旦城」是否為少數人意見，建議市府自己去網路上看看，這並非她自己捏造的評論。

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