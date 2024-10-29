竹北推路平今年花逾1.5億 明年將再砸1.7億

年底定期會審查明年預算前，新竹縣竹北市長鄭朝方今天「上菜」，跟全市報告他今年路平花了超過1.5億，將讓至少50條馬路做到路平，明年將再投入1.7億，希望獲市代會相挺。（圖由竹北市公所提供）

2024/10/29 10:38

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市公所今年用超過1.5億元的預算，完成市內至少50條馬路的路平，這是他們「大路平」計畫的成果，在年底定期會前，市長鄭朝方今天「上菜」搶先跟鄉親報告這項執政成果，並預告明年還要再砸1.7億元，希望獲市代會相挺。

竹北市公所表示，他們推動這個「大路平」計畫，完成全市多條主要道路的鋪設與維修作業，不僅為市民提供更加平坦、安全的用路環境，更著眼於持續提升生活品質與城市交通的安全。

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目前已完成包括嘉豐11路1段、文興路、自強3路等超過35條道路的鋪設工作，總改善面積達9萬5738平方公尺，總經費高達8042萬元。

後續將接著做：社崙街、博愛街、光明2街等至少15條道路的刨鋪，力拚年底前完成。改善面積達8萬8129平方公尺，總經費約7402萬元。

市長鄭朝方説，他們每月用循環且有系統的執行道路巡檢、填補坑洞，並分析路損原因，結合周邊道路損壞情況，採取區域性或魚骨式的方式重鋪改善。

鄭朝方説，儘管如此，因縣府仍在進行污水接管工程、重劃區開發等而導致的凹凸不平與龜裂問題，也只能等其工程完工，才得施作。

他説，這個大路平計畫預算超過1.5億，雖有獲國土署和國防部總共補助1100萬，其他都由公所自籌因應。明年將持續推動，初步已再編1.7億元，等待代表會支持審議通過。

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