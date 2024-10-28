台日岡山高校首度互訪 岡農紀念品吸睛

日本岡山縣立岡山工業高校12名師生組團來台參訪，今天受到岡山農工師生熱烈歡迎。（記者蘇福男攝）

2024/10/28 14:58

〔記者蘇福男／高雄報導〕日本岡山縣立岡山工業高校去年與我國岡山農工締結為姊妹校，12名師生組團來台參訪，今天受到岡山農工師生熱烈歡迎。

高雄岡山原地名為「阿公店」，日治大正9年（1920）日本政府以阿公店地理環境類似日本岡山，因此將「阿公店」改名「岡山」，但戰後台日兩國岡山公私單位機構並無實質交流機會。

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岡山農工去年底由前校長蔣壁輝帶領教職員代表團赴日，與日本岡山工業高校簽訂MOU，兩校締結為姊妹校。

台灣岡農和日本岡工高校皆擁有相同的地名與工業學校的本質，兩校都有相對應的科別職類，岡工高校全校共有960人，是岡山縣最大的學校，此行由岡工高校教頭妹尾健太郎、老師山口貴之帶領10名機械、室內設計等科別學子前來學習交流。

在今天上午的歡迎會上，岡農送給岡工高校師生人手一袋紀念品，都是岡農同學平日的手作作品，包括手工鑰匙圈、文具組、精油、花茶、手工香皂、擴香石和點心盒，讓岡工高校師生十分驚喜。

岡工高校女同學西田橙波受訪表示，來台之前對台灣的印象是，食物很好吃、人們很親切，短短2天參訪她已親身領教，岡工高校沒有園藝科，對於岡農在校園植栽種花，並製作成精油、擴香石等物品，讓她深感驚訝。

中原佶平同學表示，此行是他首次的海外留學經驗，原本心情很緊張，但台灣接待人員很親切，讓他鬆了一口氣。

岡山農工紀念品讓日本岡工高校師生十分驚喜。（記者蘇福男攝）

岡工高校女同學西田橙波表示，來台之前對台灣的印象是，食物很好吃、人們很親切，短短2天參訪她已親身領教。（記者蘇福男攝）

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