萬聖節活動出意外！府中站電梯急墜2傷 板橋公所：10/17剛維修

捷運府中站2號出口的遊龍景觀電梯下午發生墜落意外，現場緊急拉起封鎖線。（記者陳奕劭攝）

2024/10/27 17:46

〔記者陳奕劭／新北報導〕周末提前慶祝萬聖節，新北市政府今天（27日）在板橋區府中站舉辦「府中搞什麼鬼」萬聖節活動，吸引許多親子檔變裝參加派對，不料捷運府中站2號出口的遊龍景觀電梯下午發生墜落意外，55歲女子與其8歲姪子不幸受傷。對此，板橋區公所主任秘書蔡文仁回應，詳細事故原因尚待廠商與第三方鑑識單位釐清，補償方案將配合家屬需求。

「府中搞什麼鬼」萬聖節活動，今天在捷運府中站周圍設立市集，現場帶來歌手自彈自唱、長笛手、小提琴手表演、小丑等活動，親子變裝前往派對，享受悠閒的日子。

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未料，55歲女子與8歲姪兒今天下午跨越縣民大道，搭乘遊龍景觀電梯時，電梯因不明原因從2樓高速墜落至一樓，導致女子腳部骨折、男童撕裂傷，目前送往醫院就診。

蔡文仁表示，電梯已圍起封鎖線停止使用，目前初步了解是電梯鋼樑繩索斷裂導致意外，詳細原因會請廠商說明，也會邀請電梯協會等民間鑑識單位查核；該電梯平日有例行養護，與廠商簽訂固定合約，每個月維修2次，最近一次維修日期在10月17日。

關於受害者家屬補償，蔡文仁說明，同仁與廠商都在醫院，板橋區長陳奇正目前趕往探視家屬，目前先配合家屬的需求。

府中站景觀電梯發生墜落意外，板橋區公所主任秘書蔡文仁赴現場說明。（記者陳奕劭攝）

「府中搞什麼鬼」萬聖節活動今天在捷運府中站周邊設立市集，吸引親子參加。（記者陳奕劭攝）

親子參加「府中搞什麼鬼」萬聖節活動，開心與小丑互動。（記者陳奕劭攝）

「府中搞什麼鬼」萬聖節活動週末吸引人潮，音樂活動在廣場舉辦。（記者陳奕劭攝）

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