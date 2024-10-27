為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆唯一寵物公園帳棚被強風「掃光光」 新帳將重新安裝

    基隆暖暖運動公園裡建置第一座寵物公園，供毛小孩盡情玩耍，但飼主休息用的帳棚近期已被強風摧毀。（資料照）

    基隆暖暖運動公園裡建置第一座寵物公園，供毛小孩盡情玩耍，但飼主休息用的帳棚近期已被強風摧毀。（資料照）

    2024/10/27 15:45

    〔記者陳奕劭／基隆報導〕基隆市暖暖運動公園有市內唯一的寵物公園，兩側分設大狗區、小狗區，也增設遮陽帳棚與石椅做為飼主休息區。但因山陀兒颱風來訪，帳棚已被強風摧毀，現在只剩骨架，市府已採購新帳棚，近日將重新安裝。

    暖暖寵物公園在基隆市前市長林右昌任內規畫興建，編列預算500萬元，今年5月9日啟用，大狗區面積約180坪，小狗區面積約140坪，除了草地、波浪棧道等遊憩設施外，兩地也設有沖洗台讓飼主幫毛小孩洗腳，另提供狗便垃圾桶和便袋。

    今年5月公園開幕時，雖然設施齊備，並未設飼主休息區，市府得知飼主心聲後，增設帳棚遮陽和石椅，但受到山陀兒颱風影響，帳棚已被摧毀至只剩骨架，市府近日將重新安裝新帳棚。

    市府產業發展處長林鼎超表示，寵物公園預定的山坡地，下雨時會變成一片泥濘，必須改善排水，才能維護寵物公園長期使用。

    基隆市長謝國樑在暖暖寵物運動公開幕時預告，第2座寵物公園已在評估中，傳初步設在百福公園，民眾擔心恐有噪音困擾，林鼎超回應，市府會再蒐集民眾意見，供最後決策參考。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播