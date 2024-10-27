基隆唯一寵物公園帳棚被強風「掃光光」 新帳將重新安裝

基隆暖暖運動公園裡建置第一座寵物公園，供毛小孩盡情玩耍，但飼主休息用的帳棚近期已被強風摧毀。（資料照）

2024/10/27 15:45

〔記者陳奕劭／基隆報導〕基隆市暖暖運動公園有市內唯一的寵物公園，兩側分設大狗區、小狗區，也增設遮陽帳棚與石椅做為飼主休息區。但因山陀兒颱風來訪，帳棚已被強風摧毀，現在只剩骨架，市府已採購新帳棚，近日將重新安裝。

暖暖寵物公園在基隆市前市長林右昌任內規畫興建，編列預算500萬元，今年5月9日啟用，大狗區面積約180坪，小狗區面積約140坪，除了草地、波浪棧道等遊憩設施外，兩地也設有沖洗台讓飼主幫毛小孩洗腳，另提供狗便垃圾桶和便袋。

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今年5月公園開幕時，雖然設施齊備，並未設飼主休息區，市府得知飼主心聲後，增設帳棚遮陽和石椅，但受到山陀兒颱風影響，帳棚已被摧毀至只剩骨架，市府近日將重新安裝新帳棚。

市府產業發展處長林鼎超表示，寵物公園預定的山坡地，下雨時會變成一片泥濘，必須改善排水，才能維護寵物公園長期使用。

基隆市長謝國樑在暖暖寵物運動公開幕時預告，第2座寵物公園已在評估中，傳初步設在百福公園，民眾擔心恐有噪音困擾，林鼎超回應，市府會再蒐集民眾意見，供最後決策參考。

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