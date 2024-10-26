高雄萬聖節遊行8萬人潮散場 高捷晚間8點不到完成疏運

高雄萬聖節遊街派對吸引8萬人到場參與，市府表示，凹子底捷運站最高峰30分鐘疏散2萬人潮。（記者許麗娟攝）

2024/10/26 23:13

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄今（26日）晚間在凹子底森林公園舉行萬聖節遊街派對，現場湧入逾8萬人到場同歡，活動晚上7點40分結束，主辦的高雄市教育局表示，捷運加開班次3分鐘1班，30分鐘可疏散2萬人，至晚上8點已全線恢復正常疏運人潮，達成疏運平順、散場迅速。

高雄市教育局指出，今年遊街派對採開放場域行進表演，將遊行活動、市集、主舞台、燈海區、還有大南瓜光雕秀等裝置藝術分散在凹子底森林公園各處，大幅分散人潮。中途雖受雨勢影響，但整體表演正常進行，遊街派對至晚間7點40分許結束，現場仍有相當多民眾繼續觀看舞台演出、遊逛市集及欣賞大南光燈光秀等。

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高捷公司也在6分鐘班距基礎上，針對凹子底站調度加班空車疏散旅客，最密達到3分鐘1班，捷運站內有計劃地進行人潮管制。大量人潮進站時，各節點皆有站務人員和捷運警察導引方向，也預先關閉電扶梯避免危險，站內新增閘門、發行紙票，加快進月台速度。

因下雨影響，出口處較多民眾聚集躲雨，造成短暫時間人潮集中，經人員疏散後已獲改善。現場為避免民眾購票久候，也宣導民眾可先上車，出站後補票，並以30分鐘疏散2萬人處置，至晚上8點已全線恢復正常疏運人潮。

2024高雄萬聖節明（27日）除了每晚的大南瓜雷射燈光秀、南瓜舞台及市集外，並將於南屏路段（神農路交叉口至至聖路交叉口）進行封街塗鴉活動，大小朋友可至活動場域報到台領取專門繪畫器具，一同發揮創意為街道作畫。

捷運凹子底站不到晚上8點，已恢復正常人潮疏運。（高雄市教育局翻攝）

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