新住民築夢計畫擴及海外！新二代設計友善藥袋 畫說柬埔寨探外婆

新住民築夢計畫成果發表會。（記者羅國嘉攝）

2024/10/26 19:42

〔記者羅國嘉／新北報導〕內政部「新住民及子女築夢計畫」邁入第10屆，今天（26日）舉辦成果發表暨祝賀茶會。內政部政務次長馬士元說，今年築夢計畫獲獎者共有49組、144人，分別在創業行銷、教育藝文、數位科技、公益服務及環境保護等，核發築夢獎金達371萬餘元；本屆築夢計畫將築夢地點更首擴及到海外，鼓勵新住民及子女回到母國實現夢想，也呼應總統賴清德「共圓夢想」願景。

活動由內馬士元、移民署副署長陳建成和立法委員羅美玲等人出席，馬士元指出，這次獲獎的49組新住民及子女，分別來自美國、日本、韓國、馬來西亞、緬甸、柬埔寨、泰國、印尼、越南等國家，各組的新住民及子女與朋友、師長或同學攜手合作，勇敢實踐許多夢想，並將成果投入公益服務。

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馬士元說，這次圓夢成果多元且充滿溫度，其中，來自柬埔寨的新住民袁麗珠與女兒謝慧萍、謝玉環，特別遠赴柬埔寨築夢，姊妹倆各司其職，負責繪本製作及經營社群媒體，以繪本故事用心記錄到柬埔寨探望外婆的過程，留下祖孫三代情誼的美好回憶。母親來自越南的新住民子女吳幸娟關心母親病情，希望能夠更便利取得用藥資訊，她走入社區實地訪談，設計出3款提供新住民友善資訊的藥袋。

此外，也有獲獎者推廣友善種植與食農教育，運用有機農耕技術栽種仙草、筊白筍及小番茄自產自銷，不僅翻轉自己的人生，更將辛苦栽種所收穫的蔬果，捐贈給有需要的民眾或團體；更有自創寵物鮮食品牌、結合AR技術創作繪本、研發創意桌遊及行動義剪關懷長者等，這些築夢者充分展現新住民及子女的堅韌、創意與濃厚情感，為社會帶來許多正能量。

馬士元說，內政部未來會持續推動「新住民及子女築夢計畫」及「新住民及其子女獎助（勵）學金計畫」等培力方案，陪伴新住民及子女在台灣這塊溫暖的土地上生根茁壯、發光發熱，成為國家往前邁進的新力量。

內政部政務次長馬士元（中）、移民署副署長陳建成（右2）和立法委員羅美玲（左2）等人出席新住民築夢計畫成果發表會。（記者羅國嘉攝）

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