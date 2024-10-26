為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新住民築夢計畫擴及海外！新二代設計友善藥袋 畫說柬埔寨探外婆

    新住民築夢計畫成果發表會。（記者羅國嘉攝）

    新住民築夢計畫成果發表會。（記者羅國嘉攝）

    2024/10/26 19:42

    〔記者羅國嘉／新北報導〕內政部「新住民及子女築夢計畫」邁入第10屆，今天（26日）舉辦成果發表暨祝賀茶會。內政部政務次長馬士元說，今年築夢計畫獲獎者共有49組、144人，分別在創業行銷、教育藝文、數位科技、公益服務及環境保護等，核發築夢獎金達371萬餘元；本屆築夢計畫將築夢地點更首擴及到海外，鼓勵新住民及子女回到母國實現夢想，也呼應總統賴清德「共圓夢想」願景。

    活動由內馬士元、移民署副署長陳建成和立法委員羅美玲等人出席，馬士元指出，這次獲獎的49組新住民及子女，分別來自美國、日本、韓國、馬來西亞、緬甸、柬埔寨、泰國、印尼、越南等國家，各組的新住民及子女與朋友、師長或同學攜手合作，勇敢實踐許多夢想，並將成果投入公益服務。

    馬士元說，這次圓夢成果多元且充滿溫度，其中，來自柬埔寨的新住民袁麗珠與女兒謝慧萍、謝玉環，特別遠赴柬埔寨築夢，姊妹倆各司其職，負責繪本製作及經營社群媒體，以繪本故事用心記錄到柬埔寨探望外婆的過程，留下祖孫三代情誼的美好回憶。母親來自越南的新住民子女吳幸娟關心母親病情，希望能夠更便利取得用藥資訊，她走入社區實地訪談，設計出3款提供新住民友善資訊的藥袋。

    此外，也有獲獎者推廣友善種植與食農教育，運用有機農耕技術栽種仙草、筊白筍及小番茄自產自銷，不僅翻轉自己的人生，更將辛苦栽種所收穫的蔬果，捐贈給有需要的民眾或團體；更有自創寵物鮮食品牌、結合AR技術創作繪本、研發創意桌遊及行動義剪關懷長者等，這些築夢者充分展現新住民及子女的堅韌、創意與濃厚情感，為社會帶來許多正能量。

    馬士元說，內政部未來會持續推動「新住民及子女築夢計畫」及「新住民及其子女獎助（勵）學金計畫」等培力方案，陪伴新住民及子女在台灣這塊溫暖的土地上生根茁壯、發光發熱，成為國家往前邁進的新力量。

    內政部政務次長馬士元（中）、移民署副署長陳建成（右2）和立法委員羅美玲（左2）等人出席新住民築夢計畫成果發表會。（記者羅國嘉攝）

    內政部政務次長馬士元（中）、移民署副署長陳建成（右2）和立法委員羅美玲（左2）等人出席新住民築夢計畫成果發表會。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播