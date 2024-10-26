北市建國高架橋鋼筋裸露、涵管淤塞！挨轟如三不管地帶

耿葳指出建國高架橋部分橋體有鋼筋裸露、雨水管脫落的現象，北市府局處卻形同三不管。（耿葳提供）

2024/10/26 17:46

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市建國高架橋通車已35年，台北市議員耿葳近日接獲民眾陳情指出，橋面集水孔堵塞，橋墩排水管也有鬆脫情形，導致水花四處飛濺，涵管更是淤塞嚴重，此外橋下還有鋼筋裸露、電線雜亂等情形，批評有如三不管地帶。北市新建工程處表示，將請廠商加速改善措施，預計11月底完成。

耿葳表示，雖然高架橋尚未到使用年限，但近年來受極端氣候影響，台北市區時有強降雨，導致建國高架橋面上的雨水排洩常來不及，也常看到掃路工程車清理橋面垃圾，此外橋下的排水管也有鬆脫狀況。

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她說，建國高架橋是新工處主管，橋下空間分散各局處使用，卻宛如三不管地帶，完全找不到單位來負責清理，環保局只負責道路旁水溝清淤，新工處只負責橋上兩側排水溝清淤，只要不是車流通過處就好像沒人管理，附掛電線雜亂無章，水泥斑駁、鋼筋裸露狀況多，甚至鋼構補強間的減震墊掉落也無人理會。

新工處表示，近期發現高架橋下出現混凝土剝落、排水管脫落狀況，獲報後就請顧問公司團隊前往勘查，經查混凝土剝落屬輕微缺失，排水管為廢棄排水管線，皆不影響橋梁結構安全，但為確保民眾疑慮及觀感，已協派廠商盡速辦理改善，預計11月底前完成。

此外新工處指出，今年4月3日地震後，也請顧問公司辦理橋樑檢測，結果顯示防落拖架及橡膠墊皆仍於原本安裝位置，固定錨栓也沒被地震力剪斷，均仍能提供耐震效果，安全上沒有疑慮。

耿葳指出建國高架橋部分橋體有鋼筋裸露、雨水管脫落的現象，北市府局處卻形同三不管。（耿葳提供）

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