獲頒傑出校友 交通部長陳世凱：北科大拓展人生視野

北科大校長王錫福（左）頒發傑出校友，給經管EMBA校友、交通部長陳世凱（右）。（圖由北科大提供）

2024/10/26 16:17

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台北科技大學今日舉行校慶，校長王錫福頒發傑出校友給交通部長陳世凱，表揚其推動國家希望工程及人本交通政策的貢獻，也頒授名譽博士予美國紐澤西理工學院（NJIT）校長林竹進，表彰其長年促進與北科大的國際學術交流合作的卓越貢獻。

陳世凱是北科大經營管理EMBA專班校友，今日因公務無法出席，他透過預錄影片表達對母校的祝福，強調他在北科大的學習拓展了人生視野，以及對專業議題的瞭解，期許學弟妹接棒而努力不懈，未來進入社會，都能成為北科大的傑出校友。

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北科大校長王錫福表示，100多年來，社會各角落及國家產業各單位，都有北科人誠樸精勤的身影，近年學校全力推動EMI（全英語授課）教學，打造友善多元的校園環境，並與外國名校在教學觀摩、聯合研究、師生交換等建立夥伴關係，林竹進即為北科大深耕國際合作的重要夥伴。

美國紐澤西理工學院（NJIT）校長林竹進出生於馬來西亞，後移民美國深造機械工程，為美國國家發明家學院院士，於「結構振動與聲學」及「模型與模擬技術」領域享譽國際，在任教辛辛那提大學時開展與北科大的合作關係，他表示，紐澤西理工學院與北科大都是與產業深度結合的理工大學，也都培育出渴望為社會貢獻的學生，成為驅動社會經濟的引擎，兩校的合作關係推動學生創新研發、改善世界，為實際問題尋求解方。

林竹進也鼓勵畢業生，他認為勇氣源自於準備與機會的交會點，強調先全力準備，機會終將到來，面對挑戰仍要堅持到底，不僅是為了自己，更是為了促進社會進步，年輕人要勇敢追夢，相信自己擁有能力成就偉大事業、讓夢想實現。

去年獲頒北科大榮譽傑出校友的立委王世堅今也出席校慶活動，他表示，青年學子以第一志願進入台北工專、北科大，是國家的希望，今天以北科大為榮，未來北科大、台北市、整個國家，都將以畢業學生為榮，期許莘莘學子大步走出國門，邁向世界。

北科大校長王錫福（左）頒贈名譽博士給美國紐澤西理工學院校長林竹進（右）。（圖由北科大提供）

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