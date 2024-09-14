萬件二手衣成鯨魚、鰈魚優游綠地操場 栩栩如生模樣令人驚豔

以二手衣物打造的鯨魚與鰈魚，優游在綠地操場，栩栩如生模樣令人驚豔，冬山國中全校師生還牽手環繞一圈，象徵致力守護生態。（宜蘭縣冬山國中提供）

2024/09/14 16:05

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山國中65週年校慶，今天號召250名師生，在藝術家吳成夫帶領下，以1萬件二手衣物為媒材，完成2400平方公尺的海洋地景藝術「鯨天動地」，鯨魚與鰈魚優游在綠地操場，栩栩如生模樣令人驚豔，全校師生還牽手環繞一圈，象徵致力守護生態，未來計畫串聯全台，製成3至5分鐘環教動畫，倡議減塑永續理念。

藝術家吳成夫計畫以1年時間，以二手衣物、被單及廢棄布料創作，拼接製成海洋地景動畫，首站自宜蘭出發，今天與將永續發展目標（SDGs）納入課程教育及經營治理的冬山國中合作，在60公尺長、40公尺寬的操場上，打造碩大鯨魚搭配珊瑚，與各式海洋生物游動的美麗姿態。

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吳成夫說，經荒野保護協會宜蘭分會協助及師生努力下，取得約5輛小貨車的二手衣物，作為地景創作媒材，6月在南安國中完成首場創作後，緊接著到冬山國中，未來還會與縣內外多所學校合作拍攝，將每幅地景編輯成逐格動畫，喚醒減塑及不過度消費、購衣等環教意識。

校長游本彥說，「鯨天動地」地景創作是校慶首場活動，期望帶領學生認識海洋廢棄物對生態造成的危害，另以跨領域統整課程教學實作，結合環境教育，體驗空間學習、數學幾何、藝術人文等五感教育，接續還會邀請社區參與創作，微調地景成為動畫一部分。

學生陳郁婷分享，很高興能在畢業前，與全校師生完成這件作品，雖然調整週六上課又從一早忙到下午，但能參與其中覺得極具意義，也透過地景創作，傳遞減碳愛地球觀念。

宜蘭冬山國中師生以二手衣物打造鯨魚地景創作。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣冬山國中65週年校慶，今天號召250名師生，在藝術家吳成夫帶領下，以1萬件二手衣物為媒材，完成2400平方公尺的海洋地景藝術「鯨天動地」。（記者王峻祺攝）

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