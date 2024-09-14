與海對話鯨豚共舞 彰化白色海豚屋營造室內海洋風

彰化縣自然生態教育中心「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展今天開幕。（記者湯世名攝）

2024/09/14 14:40

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣自然生態教育中心「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展今天（14日）開幕，這次除展出原有的濕地生態、鳥類及中華白海豚，還新增大翅鯨、抹香鯨、虎鯨等台灣海域的珍稀海洋生物展示，並設有沉浸式海浪沙灘體驗區，展期即日起至10月31日，縣府歡迎親子一起來探索海洋奇境。

縣長王惠美表示，在展覽期間的每週六、日會有專業解說與戶外潮間帶導覽，並設計海洋教育學習單，讓小朋友透過互動學習的方式，培養海洋保育的觀念。

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另外，縣府與台灣旅行業國民旅遊發展協會合作，推出5大永續旅遊行程，特別結合西濱自然景點、漁牧產業、在地伴手禮、手作體驗等，帶領大家上山下海，從八卦山、鹿港、伸港到芳苑海空步道，深入在地文化歷史、食用當地食材，體驗彰化海洋資源特色，實踐海洋保育、永續城鄉等目標。

王惠美並舉例說，這次展覽中的沉浸式海浪沙灘體驗區，充滿「類海洋風」，讓忙碌的民眾可以得到放鬆，感受海洋的寧靜，也提醒我們保護海洋永續的重要性，十分適合親子一起來探索海洋奇境，開啟彰濱永續新旅程。

縣府城觀處表示，5大永續旅遊行程活動，自即日起至10月31日共有50梯次，歡迎有興趣的民眾至「彰化縣旅遊資訊網」上網報名參加。「彰化縣旅遊資訊網」: https://tourism.chcg.gov.tw/

彰化縣自然生態教育中心「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展今天開幕，吸引大批親子參觀。（記者湯世名攝）

沉浸式海浪沙灘體驗區，充滿「類海洋風」，讓民眾放鬆並感受海洋的寧靜。（記者湯世名攝）

彰化縣自然生態教育中心「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展今天開幕，吸引親子參觀。（記者湯世名攝）

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