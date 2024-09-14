為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    與海對話鯨豚共舞 彰化白色海豚屋營造室內海洋風

    彰化縣自然生態教育中心「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展今天開幕。（記者湯世名攝）

    彰化縣自然生態教育中心「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展今天開幕。（記者湯世名攝）

    2024/09/14 14:40

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣自然生態教育中心「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展今天（14日）開幕，這次除展出原有的濕地生態、鳥類及中華白海豚，還新增大翅鯨、抹香鯨、虎鯨等台灣海域的珍稀海洋生物展示，並設有沉浸式海浪沙灘體驗區，展期即日起至10月31日，縣府歡迎親子一起來探索海洋奇境。

    縣長王惠美表示，在展覽期間的每週六、日會有專業解說與戶外潮間帶導覽，並設計海洋教育學習單，讓小朋友透過互動學習的方式，培養海洋保育的觀念。

    另外，縣府與台灣旅行業國民旅遊發展協會合作，推出5大永續旅遊行程，特別結合西濱自然景點、漁牧產業、在地伴手禮、手作體驗等，帶領大家上山下海，從八卦山、鹿港、伸港到芳苑海空步道，深入在地文化歷史、食用當地食材，體驗彰化海洋資源特色，實踐海洋保育、永續城鄉等目標。

    王惠美並舉例說，這次展覽中的沉浸式海浪沙灘體驗區，充滿「類海洋風」，讓忙碌的民眾可以得到放鬆，感受海洋的寧靜，也提醒我們保護海洋永續的重要性，十分適合親子一起來探索海洋奇境，開啟彰濱永續新旅程。

    縣府城觀處表示，5大永續旅遊行程活動，自即日起至10月31日共有50梯次，歡迎有興趣的民眾至「彰化縣旅遊資訊網」上網報名參加。「彰化縣旅遊資訊網」: https://tourism.chcg.gov.tw/

    彰化縣自然生態教育中心「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展今天開幕，吸引大批親子參觀。（記者湯世名攝）

    彰化縣自然生態教育中心「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展今天開幕，吸引大批親子參觀。（記者湯世名攝）

    沉浸式海浪沙灘體驗區，充滿「類海洋風」，讓民眾放鬆並感受海洋的寧靜。（記者湯世名攝）

    沉浸式海浪沙灘體驗區，充滿「類海洋風」，讓民眾放鬆並感受海洋的寧靜。（記者湯世名攝）

    彰化縣自然生態教育中心「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展今天開幕，吸引親子參觀。（記者湯世名攝）

    彰化縣自然生態教育中心「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展今天開幕，吸引親子參觀。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播