社大在地實踐守護環境、延續文化記憶 新北教局集結24故事成冊

新北市教育局今（13）日舉辦「SDGs永續家園行動：24個新北社大的在地實踐故事」新書發表會，此書集結24篇各社大工作人員、老師、學員及志工一起進行永續家園行動的故事。（記者黃子暘攝）

2024/09/13 16:55

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市教育局今（13）日舉辦「SDGs永續家園行動：24個新北社大的在地實踐故事」新書發表會，教育局長張明文介紹，此書包含水域、土地、城鎮、文史和平權5個單元，共集結24篇故事，記錄各社大工作人員、老師、學員及志工一起進行永續家園行動，希望帶動在地居民共同關心社區環境，逐步在地方發生改變。

在水域關懷方面，永和社大致力於推翻瓦磘溝過往髒臭的刻板印。瓦磘溝為中、永和區的界河，隨著發展逐漸失去運河功能，周邊發展而隨之產生的生活污水未集中處理，排入瓦磘溝，讓它變得又髒又臭，不過經過水利局整頓，已經變成居民都願意靠近的水域，生態也相當豐富，白鷺鷥、夜鷺、藍鵲等鳥類漸漸現蹤。教育局介紹，永和社大為翻轉民眾對瓦磘溝過往髒臭的刻板印象，舉辦社區踏查、物種盤點、繪製瓦磘溝地圖等，讓大眾重新認識瓦磘溝的魅力。

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教育局表示，新店崇光社大則是一間學區跨越新店、烏來、深坑、石碇、坪林5個行政區的社區大學，學區里的新店溪流域與「新店溪青潭自來水質水量保護區」幾乎重疊，流域裡還有翡翠水庫，新店溪面對河川污染問題相較其他城市河川並不嚴重，這項優勢也讓新店崇光社大有空間以博物館的角度來記錄新店溪上的「河川生命史」；社大成員除了在水質保護區設立水環境巡守隊，協助地方建造雨撲滿外，也致力探索保存河岸流域的文化生態，如採集記錄新店溪的河岸史、探索泰雅織布文化，推動地方文史教育，傳承溪流的跨世代記憶。

張明文說，新北市的社區大學在各地長久推動永續行動，這次將相關故事集結成書，相當於是一本社大在地永續發展報告，電子書已公告於新北市社教資源網，歡迎點閱。

新北市教育局今（13）日舉辦「SDGs永續家園行動：24個新北社大的在地實踐故事」新書發表會，此書集結24篇各社大工作人員、老師、學員及志工一起進行永續家園行動的故事。（記者黃子暘攝）

新北市教育局今（13）日舉辦「SDGs永續家園行動：24個新北社大的在地實踐故事」新書發表會，此書集結24篇各社大工作人員、老師、學員及志工一起進行永續家園行動的故事。（記者黃子暘攝）

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