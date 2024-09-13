地震頻仍台中何地可避災 市議員周永鴻批市府官網資訊霧煞煞

建設局將文心森林公園列為防災公園，且告示牌已設置。（市府提供）

2024/09/13 10:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕近來台灣地震頻繁發生，防災公園的準備相當重要，中市議員周永鴻發現市府建設局官網上的台中市防災公園地圖竟然無法顯示，部分防災公園更欠缺防災告示及設施，與一般公園無異，「軟硬兼失」，根本就把防災當交差。

建設局表示，每一個公園都可以作為避難場所，建設局與社會局．民政局經過協調，挑選出40個防災公園，除了可避難同時兼具收容的功能，如文心森林公園及豐樂公園等，因為重新挑選，官網及公告還在整理及設置中。一旦發生地震，先由公所及社會局安置，會以學校及活動中心作為最優先臨時收容避難處所，公園則是其次的選擇，而且具有收容功能的防災公園，會考量附近有學校及室內的活動中心作為優先的選擇。

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周永鴻指出，台中市共有37座防災公園，並分為全市型、區域型和鄰里型，但當市民如果想了解遇到災害時可究竟避難的防災公園，建設局官網無法顯示公園地圖，在平時都無法從官網得知防災公園的位置，遇到災害時該如何？

周永鴻更指出，3個等級的防災公園功能定位不同，所需設施及告示則依照建設局編寫的「台中市防災公園規劃操作指引」（以下簡稱防災公園規劃指引）設置。即便是防災功能最基礎的鄰里型防災公園，都應該要有防火緩衝林帶、避難收容處告示牌及方向指示、緊急照明設備和廣播設備，讓民眾能在震災後3分鐘內緊急避難。

他並以潭子栗林公園的防災設施為例，發現沒有任何防災避難處告示、沒有緊急照明設備，也看不出公園綠帶是否有防火緩衝的功能；建設局則表示，栗林公園並非具有兼具收容的防災公園。

周永鴻要求建設局應該儘速更新並加強宣導防災公園資訊，更要求建設局加速盤點全市防災公園設備，與其他局處和在地里長研議完善設施。

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