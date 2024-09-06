高雄國賓危老重新評估 好過日L已依法申請的開發案都可以被推翻？

高雄國賓左右的兩側「夢萊茵」、「凱悅」兩棟大樓，容積率比國賓改建申請的1142%還高。（圖擷取自高雄好過日）

2024/09/06 15:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄國賓飯店危老的安全評估報告，引起兩側住戶質疑，高市府決定委託內政部認可的第三方機構，對此案重新評估；對此，臉書社團「高雄好過日」直指，此例一開，只要有權有勢居民多找幾個議員來抗爭，是否已依法申請的開發案都可以被推翻？

高雄市工務局之前點名，此案源於國賓與其左右兩側「夢萊茵」、「凱悅」兩棟大樓住戶之間，彼此發生景觀衝突而引起爭議；住戶陳情國賓改建將造成景觀遮蔽，但這兩側大樓的容積換算分別高達2050.7%、1702%，遠比國賓改建申請的1142%還高。

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由於京華城案鬧得沸沸揚揚，把高雄國賓危老重建混為一談，住戶與議員不斷陳情，指兩次安全評估報告的落差大，高市工務局昨天下午宣布，有鑒於本案涉及公共安全，決定另委託內政部認可的第三方機構，對此案重新進行評估。

對此，臉書社團「高雄好過日」指出，為掩護台北京華城圖利與貪污案，有心人士轉而炒作高雄國賓飯店改建案容積率問題，而背後發動抗議的，主要是愛河畔豪宅大樓的住戶。

「高雄好過日」強調，原本環評、都審就要針對結構安全、交通衝擊、日照權等審核，這些都是法定程序，本就該好好進行；但「重新評估」是原本審查機制以外的額外動作，「若此例一開，其他案子只要有權有勢的居民多找幾個議員來抗爭，是否已經依法申請的開發案，都可以被抗議以後就推翻原本鑑定文件？」這恐怕是市府要多思考的問題。

高雄市工務局今天（6日）進一步表示，高雄國賓109年建築物公安申報耐震能力初評數值，和111年申請危老重建耐震能力評估數值有所落差，產生爭議，為釐清評估數值差異疑義，依據行政程序法第36條及第41條規定，依職權公開委託第三方專業機構，進行本案危老重建耐震能力初評作業。

工務局重申，部分人士質疑高雄國賓案容積比台北京華城還高，事實上、台北國賓與高雄國賓的都市計畫使用分區不同，基準容積率也不同，京華城為560%（商三特）、台北國賓是560%（商三）、高雄國賓是840%（商五）；至於獎勵容積倍數，分別為京華城1.5倍、台北國賓1.4倍、高雄國賓1.36倍，高雄國賓案並非最高，且該案是依全國一致的危老重建標準給予容積獎勵。

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