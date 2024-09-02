凱米颱風重創高雄仁武區 水利局爭取到11.2億將蓋4座滯洪池

水利局將改建八涳橋，降低曹公新圳水位。（記者陳文嬋攝）

2024/09/02 16:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕凱米颱風重創高雄仁武區造成淹水災情，水利局提出治水改善方案，將新闢4座滯洪池、拓寬瓶頸段、增高防洪牆等工程，已爭取到中央經費11.2億元，目前辦理規劃設計，預計今年完成各項工程發包，整體工程明年陸續完工。

水利局針對這次發生溢淹的曹公新圳淹水渠段，爭取到八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程、曹公新圳匯流口至仁勇橋非對稱防洪治理工程，並將持續辦理後勁溪瓶頸段拓寬工程，包括仁武橋上游左岸、中山高速公路橋上游段及南亞段治理工程，以有效降低河道水位。

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至於護岸防洪牆高度不足造成溢淹部分，將以局部封閉護岸頂部缺口等方式進行改善，推動中華社區及高鐵大鎮防洪牆含仁武橋上游加高改善應急工程、獅龍溪排水防洪牆加高應急工程、仁武排水支流護岸改善應急工程等。

水利局也因應極端氣候造成強降雨，將闢建十九灣滯洪池、竹子門滯洪池、八卦休閒公園滯洪池及慈惠公園滯洪池，提升仁武區滯洪容量，以減輕水患問題。

此外，凱米颱風過後造成渠道泥沙淤積量增加，水利局將辦理仁武區主要河段獅龍溪、曹公新圳等土方清疏，預估清疏長度約9.7公里，土方量約3.38萬噸，目前機具已進場清疏，預計10月中下旬清疏完成。

水利局表示，工程保護有其極限，長期目標必須針對流域評估逕流分擔，透過水道分（疏）洪、新設滯洪池或雨水調節池、基地保水與雨水儲留方式，充分利用公共設施兼具滯洪功能等，提高防洪韌性，減少水患損失。

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