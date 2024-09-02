稱因傅崐萁才開放台灣文旦輸入 學者：凸顯中國貿易完全是政治考量

中國國台辦今稱因為國民黨立委傅崐萁、花蓮縣府等奔走恢復台灣文旦輸入，而中國開放的文旦果園與包裝場都在花蓮。（翻攝直播）

2024/09/02 15:00

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國今宣布即起台灣文旦恢復輸入，不過同樣刻意跳過農業部，而是由地方國民黨籍政治人物前去中國洽談，中國更再度喊出反台獨、支持92共識的農產品就會支持，學者表示，中國此舉反而是更凸顯該國的商業貿易行為都是政治化，也反映當初暫停我國文旦輸入純粹就是政治考量。

中國於2022年8月指稱在台灣柑橘類水果多次發現有病蟲害，因此暫停台灣文旦輸入，中國國台辦今天又指在國民黨立委傅崐萁等洽談下，因此恢復台灣文旦輸入，更稱只要反對台獨、支持92共識，一切就都好談；逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，中國今天開放台灣文旦輸入跟當初暫停台灣文旦輸入說法彼此矛盾，當初中國是以基於生物安全理由禁止，現在卻是因為特定政治人物反應後就開放，完全就是會讓外界認為當初中國禁止台灣文旦輸入就是因為政治的考量。

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楊明憲進一步指出，農產品的防檢疫應該要回歸科學與客觀，甚至台灣跟中國都有建立動植物防檢疫平台，若對於防檢疫等有任何考量，應該要透過該平台交流資訊；至於中國更打出「反台獨、支持92共識」就好談等說法，楊明憲也直言，其他國家開放農產品輸入並不是政治口號先行，也認為這讓台灣跟中國的農產品貿易複雜化，也讓現在恢復輸中的台灣農產品充滿各種不確定性。

依農業部統計，在中國2022年8月禁我國文旦後，2022年我國文旦外銷共2892.85噸，扣除港澳後，台灣文旦外銷中港澳以外市場共280.51公噸，去年我國文旦共外銷2822.31公噸，扣除港澳以外市場共外銷約901.2噸，成長逾3倍，楊明憲表示，因中國市場充滿不確定性，也不能再像過去一樣台灣農產品外銷都只放在中國市場一個籃子裡，建議農業部應該持續拓展中國以外的市場。

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