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    謝國樑稱10月底開始廟口商圈騎樓整平 工務處長盼明年農曆年前後完工

    基隆市長謝國樑（右）上任後推動騎樓整平工程，市府將於今年10月底展開下一階段針對廟口夜市商圈的騎樓整平工程，明年（2025年）也將延伸到南榮路及田寮河周邊。 （記者俞肇福截圖）

    基隆市長謝國樑（右）上任後推動騎樓整平工程，市府將於今年10月底展開下一階段針對廟口夜市商圈的騎樓整平工程，明年（2025年）也將延伸到南榮路及田寮河周邊。 （記者俞肇福截圖）

    2024/09/02 13:01

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑今天表示，市府將於今年10月底展開下一階段針對廟口夜市商圈的騎樓整平工程，明年（2025年）也將延伸到南榮路及田寮河周邊。

    謝國樑表示，前朝市府從2014年起，就一直沒有進行騎樓整平相關的工程，直到2021年才因應基隆塔周邊進行騎樓整平計畫。他在上任後，便在工務處長陳耀川的協助下，進行整體規劃，並與中央爭取經費，分不同的路段針對市區騎樓進行規劃。

    陳耀川表示，在第一、第二階段針對義一、義二路，以及孝四路、忠二路、忠一路周邊進行騎樓整平工作後，市府目前也正針對廟口夜市周邊商圈騎樓整平的設計工作，針對包括仁二路、愛四路、仁三路一帶商圈的騎樓整平工程進行發包，預估將於今年10月底開始施工。

    陳耀川指出，市府已經向中央爭取補助，加上市府配合款約2600多萬元，進行廟口商圈的騎樓整平，預計今年10月底開始施工，希望在明年農曆年前後完工。

    至於後續，陳耀川表示，騎樓整平的相關計畫也不會就此告一段落。市府預計明年度也將針對愛五路、愛六路，以及仁四路、仁五路乃至於南榮路的騎樓整平計畫。

    另一方面，市府也有意針對田寮河兩邊的仁一路、信一路相關路段，進行騎樓整平工程。陳耀川表示，相關預算預估需要新台幣5千萬元，將由都發處編列年度預算，並向中央爭取補助。

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