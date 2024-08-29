調劑費一致掀爭議 藥界堅守「醫藥分業」919號召千人上街頭

藥劑生全聯會理事長蘇仁鑑、健保署署長石崇良、藥師公會全聯會理事長黃金舜（左至右）今進行協商。（記者邱芷柔攝）

2024/08/29 18:17

〔記者邱芷柔／台北報導〕醫界提議將診所的藥事服務費（調劑費）從39點提高到54點，與社區藥局一致，強調「同工同酬」，但藥界反對，認為此舉將衝擊醫藥分業。今（29日）藥師公會全聯會理事長黃金舜、藥劑生全聯會理事長蘇仁鑑與健保署協商，雙方確認醫藥分業為既定政策，並同意支付標準調整需遵循「醫藥分業、分級醫療、民眾權益」三大原則，健保署將進一步與醫界協商，待充分交換意見後再啟動後續程序；不過藥界仍將依原訂計劃，在9月19日號召千人上街，於健保署前表達捍衛醫藥分業的立場。

健保署署長石崇良會後表示，醫師公會日前在西醫基層總額研商會議中，以「同工同酬」為由，提案將診所的調劑費與藥局相同。健保署今與藥界代表進行廣泛討論，決定將再與提案單位醫師公會交換意見。他強調，待醫、藥界雙方充分交換意見後，才會啟動下一步程序，目前尚無時間表。

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黃金舜指出，醫院、社區藥局與診所的藥事服務費健保點值分別是61點、54點、39點，自27年前即有此差異，目的就是要推動醫藥分業，任何醫療團體都不應假借名目破壞醫藥分業政策，診所與社區藥局在藥品管理、病歷管理等方面存在差異，不能簡單的要求同工同酬。

黃金舜提到，目前全國約有3萬名執業藥師，其中社區藥師約有1萬多人，占比最高，診所藥師則約有7千多人，約佔2成3。他強調，就像醫師診察費在診所有364點，但在醫學中心只有286點，相差78點，這也是為了推動醫療分級，若藥師以「同工同酬」為由提案，要求診所、醫院醫師的診察費也統一標準，「難道醫師公會不會跳腳嗎？」

對於部分社區藥局因備藥品項不足或拒絕提供磨藥服務，導致民眾取得藥物困難的情況，黃金舜坦言，這是「害群之馬」行為，若確有此類問題，藥師公會將介入處理。他表示，目前市面上藥品種類超過一萬種，一般診所備藥約100種，社區藥局則有約700種，診所與藥局應保持良性互動，避免備藥落差。全聯會已申請9月19日路權，將號召千人在健保署前陳抗，捍衛醫藥分業。

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