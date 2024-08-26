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    高雄大港造筏掀話題 現場、直播觀賽人次皆破表

    「奧運羽球在大港」獲得創意造型獎及環保永續獎優選。（圖由高雄市運發局提供）

    「奧運羽球在大港」獲得創意造型獎及環保永續獎優選。（圖由高雄市運發局提供）

    2024/08/26 13:10

    〔記者許麗娟／高雄報導〕「2024高雄海洋派對」大港造筏競賽昨（25）日在大港橋水域圓滿落幕，由於上百支隊伍的造筏創意滿點，不時上演水中解體、翻船等趣事，2日賽事活動吸引逾10萬人次造訪大港橋，市府線上直播平台逾20萬人次觀賞，成功創造話題。

    高雄市運發局長侯尊堯表示，大港造筏競賽為宣揚環保愛地球理念，鼓勵隊伍以回收物、海廢為材料製筏，今年2月的「愛河創意造筏大賽」創造話題，這移師大港橋舉辦更掀熱潮，依據交通局智運中心周邊路況顯示，昨日下午5時高雄海洋派對周邊即時場內人數近2.1萬人，較一般假日增加 69.1%，2日活動共吸引逾10萬人次造訪。

    第1天比賽結果，「乘風破浪獎」冠軍「鮮奇樂」、亞軍「滑到塞納河 」、季軍「老師說的都隊」、優選「水上鋼鐵人在戲湖」、「今天攔到船了嗎」；「創意造型獎」冠軍「左營高中蓮潭樂水」、亞軍「溪哈-夏嚇叫」、季軍「FRM台灣獼猴隊-瘋狂飛馬號」、優選「老師說的都隊」、「小心夾手股份有限公司」；「環保永續獎」不分名次得獎的是「龜龜不免號」、「那啥科技-Nazar」、「同心協力」、「失落筏客」。

    第2天比賽結果，「乘風破浪獎」冠軍「義大戲湖水上咖啡 」、亞軍「應戰龍之未必想知道藍隊」、季軍「鄭孟洳服務處B」、優選「我也好想與國家代表隊」、「Pumpkin Power 粉奇怪龍舟俱樂部」；「創意造型獎」冠軍「Pumpkin Power 粉奇怪龍舟俱樂部」、亞軍「應戰龍之未必想知道藍隊」、季軍「浩展翔起，鷹牧知道」、優選「奧運羽球在大港」、「鹽一罵罵號」；「環保永續獎」不分名次得獎的是「小小海廢王 」、「欣宏勝利隊」、「勝利寶貝」、「奧運羽球在大港」。

    全家海神球員胡瓏貿與余純安體驗海上拔河。（圖由高雄市運發局提供）

    全家海神球員胡瓏貿與余純安體驗海上拔河。（圖由高雄市運發局提供）

    許多民眾在大港橋上觀看趣味十足的大港造筏競賽。（圖由高雄市運發局提供）

    許多民眾在大港橋上觀看趣味十足的大港造筏競賽。（圖由高雄市運發局提供）

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