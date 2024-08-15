大學分發入學放榜 台中一中11人拚上台大醫科、中女中6人

分發入學放榜，台中一中11人拚上台大醫科。（記者蘇孟娟攝）

2024/08/15 16:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學分發入學放榜，台中一中有514人、逾半數學生挑戰最後升學戰分科測驗，拚出83%學生錄取國立大學及醫科佳績，更有11人攻進台大醫科，比去年增3人；台中女中也有逾半數學生再戰分科，也有80%錄取國立大學及醫科，錄取台大醫科人數也有6人，比去年增加4人。

台中一中今年畢業生885人，個人申請放榜後，有逾半數佔514人再戰分科測驗拚志願升級，今日大學分發入學放榜一中驗收今年總升學成績，有671人錄取國立大學及醫科，佔應屆畢業生的83.77%；其中356人錄取台大、清華、陽明交大、成大及政大等熱門大學，有74人錄取各校醫科，其中台大醫科人數比去年增加3人，今年有11人攻進台大。

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至於近來熱門的電機及資工相關科系，一中今年錄取電資科系人數也自去年的144人，增加到172人。

台中女中今年畢業生623人，有51%、318人挑戰分科測驗，今年總升學成績有501人錄取國立大學及醫科，佔應屆畢業生的80.4%；其中286人錄取台大、清華、陽明交大、成大及政大等熱門大學，有35人錄取各校醫科，其中6人錄取台大醫科，比去年增加4人。

針對逾半學生放棄個人申請再戰最後階段的分科測驗及分發入學，台中一中校長林隆諺指出，3年前改分科測驗後，因一年分發入學出現不少學生「低分高就」情況，之後連兩年報考分科人數增加，一中去年約有400多人挑戰分科測驗，今年增到514人。

他說，觀察這3年的申請入學放榜後名額回流到各類群分發入學情況不一，以文史哲法商政等第一類群名額較多，考分科似乎較有優勢；回流到理工類的名額較少，醫科則是介於兩者間，未來考生是否挑戰分科測驗拚分發入學較有利，還需要觀察並有戰略思考。

台中一中學生戎慶一立志學醫，學測因國文卡關，放棄個人申請拚分科測驗，就讀科學班的他，高三雖均要到陽明交大學習，仍利用時間準備升學，挑戰分科測驗時他重新複習高中所學，後期衝刺階段搭配大量刷題，如願拚進台大醫科。

台中女中學生曾盈盈學測雖拿到4科滿分60級分，但個人申請未能錄取心怡的志願，她調整心態重新出發，也順利將成為台大醫科新鮮人；台中女中學生張靜芸自覺個人申請結果不理想，抱著給自己多一次機會的心情拚分科，也順利拚到台大法律系。

分發入學放榜，台中女中6人拚進台大醫科。（記者蘇孟娟攝）

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