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    大學分發入學錄取率94.62％ 缺額數近3年最低

    113學年度大學分發入學今天公布分發結果，有5所大學缺額率逾50％。（記者楊綿傑攝）

    113學年度大學分發入學今天公布分發結果，有5所大學缺額率逾50％。（記者楊綿傑攝）

    2024/08/15 11:13

    〔記者楊綿傑／台北報導〕113學年度大學分發入學今天公布分發結果，根據大學考試入學分發委員會資料，今年錄取率為94.62%，有5所大學缺額比率大於50%，分別是玄奘大學、真理大學、南華大學、康寧大學、大葉大學；若綜合所有管道名額計算缺額率，前3名分別為玄奘大學、康寧大學、中華大學。

    考分會主委、成大校長沈孟儒表示，113學年度登記人數共3萬7069人，總錄取人數3萬5076人（含特種生外加錄取317人），錄取率為94.62%，與去年96.14%相比，降低1.52%。

    沈孟儒指出，今年繁星推薦、申請入學等各管道名額回流至分發入學管道，共1萬5426名，較去年減少4591名；回流後總招生名額3萬7264名，較去年減少5215名。分發後招生缺額計有2505名，較去年招生缺額6464名，減少3959名，為近3年最低。

    針對整體缺額數減少，考分會執秘、成大教務長沈聖智分析，主因在於招生核定名額變動不大，而回流名額減少，表示考生在前面的特殊選才、繁星、申請等管道就錄取到理想系所。

    5大學缺額率逾50％

    各校缺額方面，沈聖智提到，今年分布在31所大學262系組，若以分發入學管道統計，有5所大學缺額比率大於50%，分別是玄奘大學95.83%、真理大學79.61%、南華大學57.84%、康寧大學51.28%、大葉大學51.01%；若以所有招生管道統計，有3所大學缺額比率大於25%，分別為玄奘大學51.27%、康寧大學37.74%、中華大學30.45%。

    各學群缺額比率最高前三名則分別為藝術學群27.97%、管理學群16.52%、大眾傳播學群11.11%；至於生命科學、生物資源學、數理化學等3學群，缺額比率皆為0。沈聖智認為，整體缺額數減少情況下，雖然社會氛圍少子女化，但學生還是有選擇所愛的系所就讀。

    考分會表示，今年有1993位考生未錄取，今日起已提供「分發結果說明」系統，考生可查詢所填各志願未錄取原因。如仍有疑慮可於8月19日（含）前，於考分會網站線上申請分發結果複查，申請複查以1次為限，並將統一於8月26日公告複查結果。

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