平安月重頭戲！ 嘉義民雄大士爺祭8/24登場

嘉義民雄大士爺祭將於8月24日熱鬧登場。（記者蔡宗勳攝）

2024/08/15 14:26

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣農曆平安月重頭戲民雄鄉大士爺祭，將於8月24至26日舉行，8月21日由創意踩街暖場，縣長翁章梁今天出席宣傳記者會，宣布今年首次推出5G體驗互動車，讓民眾將傳統民俗結合科技創新；因應來自全國數以萬計的觀光人潮，大士爺祭活動期間台鐵將加開班次輸運旅客。

翁章梁指出，今年大士爺文化祭除了有傳統宗教活動，更結合數位科技，首次將5G車帶到現場與民眾互動，讓大人小孩都能接觸科技，利用不同載具參與傳統活動，掃描QR Code就能體驗XR放水燈儀式，可在手機輸入祝福文字，就能在5G行動車大螢幕看到專屬水燈。

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翁章梁進一步說，今年大士爺文化祭結合好神演藝、好神手作、好神走讀、辦桌文化體驗活動，邀請入圍金曲獎裝咖人、超級紅人榜鄧品硯演出，也推出祈福編織手繩DIY，並邀請在地文史協會打貓街坊文化協會，帶領民眾深度認識在地文史。

大士爺廟董事長周漳炎表示，今年文化祭8月21日下午3點由創意踩街開幕，24日早上5點團拜祝壽大典，晚上7點天佑台灣祈福之夜，25日下午3點大士爺放水燈，晚上7點舉辦嘉義好神民俗之夜，26日下午4點大士爺普度開香，晚上11點恭送大士爺火化升天。

大士爺文化祭以下雨聞名，每年祭典幾乎都會下雨，直到恭送火化升天時雨停，大士爺祭又稱雨傘節，許多攤販販售雨傘，民眾不遠千里到民雄買雨傘，不少人一次就買各式各樣的傘做紀念，今天早上11點舉辦宣傳記者會時也下起雨來，但記者會一結束雨也停了，令人嘖嘖稱奇。

由於活動地點停車不易，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，台鐵8月24至26日加開班次，民雄車站增停521次莒光號及149次、152次自強號，另加開嘉義一斗六間區間車2列次。

嘉義民雄大士爺祭將出動5G體驗互動車。（記者蔡宗勳攝）

嘉義民雄大士爺祭的周邊商品。（記者蔡宗勳攝）

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