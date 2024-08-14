蘭陽媽祖文化節去年未結合特色產業 縣府：今年優化活動內容

宜蘭縣審計室報告指出，蘭陽媽祖文化節去年未結合縣內特色產業，觀光效益不如預期，加上當月縣內遊客人次僅38萬餘人，函請縣府檢討活動規劃。（宜蘭縣府提供）

2024/08/14 16:38

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣審計室報告指出，蘭陽媽祖文化節去年未結合縣內特色產業，觀光效益不如預期，加上當月縣內遊客人次僅38萬餘人，函請縣府檢討活動規劃。縣府回應，今年優化內容增加遊程，改由民間宮廟辦理，並延長宣導且結合在地旅宿，加乘地方經濟及觀光效應。

根據宜蘭審計室報告，去年蘭陽媽祖文化節雖推出香客大樓「5天4夜包套免費住宿」、「集章趣」等活動，鼓勵縣外民眾參與，但未結合特色產業，規劃相關套裝行程，觀光及經濟產業效益均和活動意旨未盡相合，活動當月9月份與前後月相比，遊客人次也最低。

請繼續往下閱讀...

縣府民政處回應，今年媽祖文化節已轉型由民間宮廟辦理，並提早規劃作業期程且延長宣導時間，針對外縣市與外籍遊客，亦結合工商旅遊處提供旅宿及景點資訊，讓各地遊客及早做行程規劃。

民政處表示，今年媽祖文化節將在9月20日至22日登場，已與旅行社合作，規劃2天1夜、3天2夜遊程，以及加碼250名海巡遶境方案，開放線上報名迄今超過8成滿。去年9月份遊客數少，分析因與暑期童玩節結束及開學月有關，且遶境並非在各觀光遊憩景點舉辦，人數未被統計。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法