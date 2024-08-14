老公寓沒管委會要申辦設電梯補助解套 首例獲300萬補助

台北市文山區5樓公寓「南方桃花源社區」成為首件以單棟建築物選定代表人，申請設增電梯補助通過案例，核准補助金額300萬元。（圖由台北市更新處提供）

2024/08/14 15:03

〔記者何玉華／台北報導〕台北市多數6層樓以下公寓因沒有管理委員會，難以申辦增設電梯補助，因應人口老化無障礙需求增，台北市都市更新處放寬自今（113）年3月4日起，增加以管理負責人或「單棟建築物選定代表人」來申請補助，文山區5樓公寓「南方桃花源社區」成為首件以單棟建築物選定代表人申請通過案例，核准補助金額300萬元。

6層樓以下公寓多未成立管委會，或大型社區同一張使用執照難以成立管委會，但單棟建築物有增設電梯需求，更新處修法放寬補助資格，個案得依實際情況選擇由管委會、管理負責人或「單棟建築物選定代表人」申請，不再受有無管委會組織限制。

請繼續往下閱讀...

更新處指出，南方桃花源社區屋齡逾30年，但屋況良好，住戶們多是長年久住的鄰居，因年紀增長、行動愈來愈不便，上下樓成為困擾，住戶們又不願搬離熟悉環境，鄰居們經討論後，決定委託專業團隊採用統包工程方式增設電梯。

更新處表示，南方桃花源社區除了有足夠的空間增設電梯外，住戶們都有意願增設電梯，願意配合拆除自有部分建築，從2021年開始討論至委託建築師辦理申請等，今（113）年6月中旬取得增設電梯雜項執照，7月9日由單棟「選定代表人」遞件申請並獲得補助，目前正由統包廠商準備開工，待工程竣工後且領得電梯使用許可證及雜項使用執照後，即會補助核准的300萬元。

更新處提醒，民眾若有需求，可洽詢更新處提供現場可行性勘查、法令說明及相關費用試算與分攤方式等諮詢服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法