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    「毛孩嗷運會」高雄登場 萌犬泳池搶金牌歡樂又消暑

    萌犬另類奧運，泳池競逐歡樂又消暑。（圖由高市動保處提供）

    萌犬另類奧運，泳池競逐歡樂又消暑。（圖由高市動保處提供）

    2024/08/11 13:11

    〔記者蔡清華／高雄報導〕巴黎奧運即將進入尾聲，而高雄的毛孩們也要來一場史無前例的「毛孩嗷運會」，高市府動保處舉辦一系列活動，首場由游泳賽打頭陣，12隻萌犬泳池競逐，最後由法鬥犬Bunny（邦尼）以10.17秒勝出，成為本屆狗泳冠軍得主，米格魯犬Miko以11.67秒居次，紅貴賓犬Uni則以12.37秒獲得季軍。

    高雄市動物保護處為建立友善動物城市，打破疆界、突破傳統，籌劃將近1年，將高市寵物友善空間和6個寵物公園打造成為各式毛孩運動比賽場館，還開辦2024年「好伴bàn毛孩嗷運會」，從8月起至12月底推出一系列有趣的毛孩運動賽事。

    「游泳賽」昨（10）日初登場的是10公斤以下的輕量級狗狗組，共有12位選手參賽，有的狗生平第一次游泳就獻給這場活動，但沒想到游的非常得好；兩位同為朋友的比熊狗狗游的不分軒輊幾乎是同時抵達，現場驚呼連連。

    除了游泳賽事，動保處還邀請專家講授包括狗狗救生衣穿戴操作、下水前暖身活動、水中安撫及引導、中場休息的觀察、再次入水觀察方式與引導、游泳結束後的腿部肌肉放鬆按摩……等。

    農業局長張清榮表示，動保處藉由不同運動項目，提倡讓動物與人透過適度運動達到健康並建立更密切的情誼，他說，一系列活動不僅有各項運動賽事，還將以高雄海港城市為特色，將渡輪打造成「好伴bàn車車」，邀請大家帶著心愛的毛孩一起搭船遊港，同時也象徵傳遞迎接嗷運會聖火的儀式感；12月的閉幕會將在中央公園舉行，把動保行動帶入市區，拓展更多好伴bàn空間，讓更多人接觸、認識動物。

    法鬥犬Bunny（邦尼）以10.17秒勝出，成為本屆狗泳冠軍得主。（圖由高市動保處提供）

    法鬥犬Bunny（邦尼）以10.17秒勝出，成為本屆狗泳冠軍得主。（圖由高市動保處提供）

    2024「毛孩嗷運會」12隻萌犬打頭陣。（圖由高市動保處提供）

    2024「毛孩嗷運會」12隻萌犬打頭陣。（圖由高市動保處提供）

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