中市公車平均一天8次故障 相關預算年編27.8億遭議員批無成效

市議員陳俞融要求交通局將公車業者的公車故障率及養護納入相關評鑑指標（記者蘇金鳳攝）

2024/08/11 12:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市日前有一輛公車行駛到一半突發生火燒車事件，民進黨市議員陳俞融表示，幸好未有人傷亡，但質疑公車相關預算一年高達27.8億，但中市公車還是有老舊、故障的問，市府卻未有積極解決方法，要求對公車車輛設備安全把關，保障市民安全。

交通局指出，所編列的27.8億元，有22億是補助給市民雙十公車的經費，另外3億元是補助公車虧損，TPASS定期票2.7億；依據台中市汽車客運業管理自治條例，營運車輛車齡不得逾10年，但車況良好的低地板公車得延長至12年，交通局已持續要求客運業者所屬車輛應符合以上規定，並請客運業者提送車輛汰換計畫，以確保車輛正常運行，亦滾動式檢討公車評鑑指標，以督促客運業注重行車安全。

請繼續往下閱讀...

陳俞融指出，目前全台中公車共1393台，其中10年車齡以上的公車就有490台，比例三成五，以市區公車最大兩個公車業者為例，台中客運公司有多達162輛車齡達10年以上的公車，佔其總3成7，而統聯客運也有156輛車齡10年以上，佔該公司5成4。

陳俞融說，市府統計資料顯示，2022-2023年間，台中市公車共發生5754件故障事件，平均每年高達2877件，相當於每天會發生近8次故障。且各年度的故障原因中，涉及變速箱、轉向系統等核心設備的比例居高不下，顯示這些老舊公車已經達到其性能極限，更凸顯台中市公車亟待更新的迫切性。

陳俞融批評，儘管市府每年投入高達27.8億元的公車相關預算，但市民並未因此享受到應有的公車服務品質，且現行的公車評鑑制度也未將公車故障率及養護納入相關評鑑指標，無怪乎 業者未在這些老舊公車上投入足夠的維修成本，建議市府應立即調整明年公車評鑑指標，將車輛故障率和維護情況納入考量。

日前中市發生公車火燒車，市議員陳俞融要求市府將公車故障率及養護納入相關評鑑指標（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法