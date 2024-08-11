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    2024全國義民祭在新竹縣 加緊培訓8名小祝禱生和禮生

    新竹縣政府因應義民節而舉辦的相關義民文化祭，近期正緊鑼密鼓特訓祝禱生和禮生中。（圖擷取自竹縣府官網）

    新竹縣政府因應義民節而舉辦的相關義民文化祭，近期正緊鑼密鼓特訓祝禱生和禮生中。（圖擷取自竹縣府官網）

    2024/08/11 11:53

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新埔褒忠亭義民廟義民節祭典將在本月23日登場，因應義民廟建廟第236週年、由新竹縣政府主辦的「義魄千秋2024全國義民祭在新竹縣」將在下週六（17日）率先開幕，為此，縣府邀請輪值祭典區內坪林國小8名學童，分任開幕式祈福大典中的祝禱生和禮生，緊鑼密鼓操演培訓中。

    縣府文化局表示，義民祭祭典將延續：教育札根、文化傳承以及性平意識等主題培訓傳承。祝禱生和禮生今年全程使用海陸腔的客語做科儀培訓，由新埔鎮巨埔社區理事長吳聲淼、曾任義民廟執事的客家青年詹俊彥負責特訓。

    今年培訓的亮點是首度由戴立綸、林昇為2名男學童共同擔任祝禱生，後者胞弟林昇曜則在這次擔任禮生，2兄弟不僅一起參與祭典科儀，他們還是原住民族跟客家族群愛的結晶，父親具有魯凱、排灣2族血統，母親則是客家人，是族群融合的最佳典範。

    共同禮生還有王新宇、楊知澄、范雲昕、楊若慈以及鍾妤偵，他們都認為這是一次很特別又有意義的學習經驗。整個培訓其實從今年6月籌備後，7月就啟動，目前正在做最後訓練和彩排。

    詹俊彥除了教授祭祀文化和流程，也逐字、逐句教導客語，要求祝禱生誦念祝禱詞時必須抑揚頓挫，發音標準，宛如吟詩。

    縣府文化局表示，義民節在每年農曆7月20日，換算國曆，今年就在本月23日。這次由石光聯庄輪值祭典，籌備活動中包含傳統水燈製作、奉飯儀式以及創意神豬、神羊3大部分。

    另還安排了2場、每梯次30人的義民節研習，以家庭組隊或親子共學方式，邀請吳聲淼、詹俊彥、以及民俗工藝師劉保志擔任講師，透過培訓傳承祭典的民俗工藝並激發社區創意。

    新竹縣坪林國小8名學童正加緊受訓，將出任縣府文化局主辦的義民祭典祝禱生和禮生。（圖擷取自竹縣府官網）

    新竹縣坪林國小8名學童正加緊受訓，將出任縣府文化局主辦的義民祭典祝禱生和禮生。（圖擷取自竹縣府官網）

    新竹縣坪林國小8名學童正加緊受訓，將出任縣府文化局主辦的義民祭典祝禱生和禮生。（圖擷取自竹縣府官網）

    新竹縣坪林國小8名學童正加緊受訓，將出任縣府文化局主辦的義民祭典祝禱生和禮生。（圖擷取自竹縣府官網）

    新竹縣坪林國小8名學童正加緊受訓，將出任縣府文化局主辦的義民祭典祝禱生和禮生。（圖擷取自竹縣府官網）

    新竹縣坪林國小8名學童正加緊受訓，將出任縣府文化局主辦的義民祭典祝禱生和禮生。（圖擷取自竹縣府官網）

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