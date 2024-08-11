08/11各報重點新聞一覽

民眾黨不分區立委黃珊珊表示，黨部正在查對帳務，這種錯誤不應該發生。（記者盧賢秀攝）

2024/08/11 07:01

自由時報

政治獻金申報不實 民眾黨致歉 黃珊珊：帳務出錯問題嚴重

民眾黨主席柯文哲近日遭指總統大選政治獻金申報不實、做假帳，更有廠商出面指未收到申報的款項。對此，民眾黨昨透過聲明致歉，表示有三筆申報資料經查為「帳務處理瑕疵」，將盡快補正；柯也承諾，團隊在確實釐清之後，會給社會與支持者清楚的說明。

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還有驚喜…巴黎奧運明凌晨閉幕 台灣至少7獎牌 僅次上屆東奧

二○二四巴黎奧運台灣時間明天凌晨三點將在法蘭西體育場舉行閉幕式，台灣代表團今年確定至少拿下七面獎牌，寫下史上次佳，僅次於上屆東京奧運的十二面獎牌。

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賴：推長照3.0 醫師到據點

總統賴清德昨日到彰化縣二林鎮參訪慈恩老人養護中心，他宣示要推動「長照3.0」，明年度將編列九二七億元，讓醫療、診所進入長照機構。他也強調，同時編列四八○億元做為擴大社區式身障服務資源，讓台灣人民過得更好。

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聯合報

柯文哲政治獻金申報不實 民眾黨道歉

民眾黨主席柯文哲競選二○二四總統政治獻金申報引發爭議延燒，競辦近千萬元支出遭質疑作假帳，民眾黨昨天發聲明道歉，表示經查為帳務處理瑕疵，將盡快向監察院補正資料。柯文哲昨下午緊急取消行程，急召經手帳目者與會計師，重新清查帳目與相關憑證。柯文哲表示，會非常嚴肅面對，團隊在確實釐清後，會給社會與支持者清楚說明。

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以哈戰事傷亡最慘 以空襲加薩學校釀百死

路透九日引述伊朗媒體報導，伊朗精銳部隊伊朗革命衛隊（ＩＲＧＣ）副指揮官法達威九日表示，伊朗最高領袖哈米尼關於嚴懲以色列，並替烈士（巴勒斯坦武裝團體政治局領袖）哈尼雅血債血償的指令清楚明確，將盡量以最好的方式執行。

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中國時報

IOC主席：林郁婷生來就是女性

巴黎奧運將在台北時間12日凌晨閉幕，把主辦權交棒給下屆主辦城市洛杉磯。而在今晨中華隊林郁婷爭奪女子拳擊57公斤級金牌之前，另一位陷入性別誤解風波的阿爾及利亞女將克莉芙，昨在66公斤級率先奪金，讓阿爾及利亞舉國歡騰。國際奧會（IOC）主席巴赫也再次召開記者會，重申克莉芙與林郁婷有絕對的參賽權利。

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美6成民眾：要協防 台應先增加軍費

美國前總統川普日前受訪稱，台灣應為美方的防衛埋單。此說法引起很大的議論，但美國近期一項民調顯示，66％的受訪者同意應要求台灣加大投資國防，作為美國承諾保台的先決條件。紐約智庫「外交關係協會」研究員塞克斯（David Sacks）也指出，台灣軍費不及面臨類似生存威脅的國家，應盡速增至占國內生產毛額（GDP）的5％，表明嚴肅看待大陸威脅。

詳見美6成民眾：要協防 台應先增加軍費。

霹靂舞首度成為奧運正式項目，24歲的孫振昨晚在小組循環賽登場，也是本屆台灣代表團最後一位亮相的選手。 （特派記者陳志曲攝）

賴清德總統參觀彰化縣慈恩老人養護中心，身障者「阿偉」送手繪總統畫像。（記者顏宏駿攝）

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