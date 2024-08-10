週日悶熱衝36度 中南部清晨、山區午後防雷陣雨

週日（11日）受西南風影響，清晨中南部及午後山區要留意雷陣雨，沒下雨時感受悶熱，出門記得做好防曬、多補充水分。（資料照）

2024/08/10 21:55

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（11日）受西南風影響，清晨到上午中南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部及午後各地山區有局部大雨發生機率。各地高溫普遍為32到36度，大台北、桃園及台東長濱地區高溫可達36度以上，沒下雨時感受悶熱。

中央氣象署預報，週日大環境吹西南風，清晨到上午中南部平地有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區及東半部山區需留意午後雷陣雨，中南部地區及各地山區有大雨出現的機率。

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氣溫方面，各地高溫普遍為32到36度，大台北、桃園及台東長濱地區高溫可達36度以上，沒下雨時感受悶熱。

天氣風險公司提醒，預計週日到下週一，午後熱對流及迎風面中南部的降雨可能隨著西南風減弱及水氣減少而有所減緩，但下週二、三起，由於東部海面不排除有低氣壓發展，可能間接導致台灣附近水氣增多，且大氣狀態變得更不穩定，各地降雨有再度增加的趨勢。

紫外線方面，台東縣和澎湖縣為「危險級」，其餘縣市「過量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為西南風，迎風面擴散條件較佳，北部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；馬祖及金門為「橘色提醒」等級。

氣溫方面，各地高溫普遍為32到36度，大台北、桃園及台東長濱地區高溫可達36度以上，沒下雨時感受悶熱。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，台東縣和澎湖縣為「危險級」，其餘縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日環境風場為西南風，迎風面擴散條件較佳，北部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。（擷取自空氣品質監測網）

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