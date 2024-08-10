下週「大低壓環流」持續 午後雷雨再擴大、中南部慎防劇烈天氣

氣象專家指出，未來一週「大低壓環流」的型態仍維持，由於台灣在大低壓環流邊緣，大氣很不穩定，且下週一至週五水氣再增多，中南部應持續慎防大雷雨等劇烈天氣。（資料照）

2024/08/10 09:36

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今晨南部持續有局部大雨或豪雨，氣象專家指出，未來一週「大低壓環流」的型態仍維持，由於台灣在大低壓環流邊緣，大氣很不穩定，且下週一至週五水氣再增多，中南部應持續慎防大雷雨等劇烈天氣。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，根據氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「瑪莉亞」目前在日本東方海面，未脫離大低壓環流，持續向北北西轉西北西前進，預估明日、下週一將侵襲日本本州北部。

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吳德榮指出，未來一週「大低壓環流」的型態仍維持，更多擾動在其中發展，並受其導引，但無侵台機率。由於台灣在大低壓環流邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定，清晨西南風與「陸風」的輻合、午後地表的加熱，皆能激發強對流，伴隨局部大雷雨。

吳德榮表示，今、明兩天晴熱炎熱，最高氣溫升至37度以上，要注意防曬、防中暑；大氣不穩定，清晨西南風與「陸風」輻合，中南部有局部陣雨或雷雨，午後有強對流、範圍雖稍縮小，仍影響大部分山區及平地，有局部大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間大雨等劇烈天氣。今日各地高溫約35至37度。

吳德榮也提到，預估下週一至週五最高氣溫稍降；台灣水氣再增多，清晨西南風與「陸風」輻合，中南部偶有局部短暫陣雨，午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，仍應注意雷擊、強風及瞬間大雨等劇烈天氣。

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