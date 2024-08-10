留意午後雷陣雨 氣象粉專：下週若颱風生成朝日移動機會高

天氣風險公司表示，今日天氣型態與昨天類似，中南部地區因西南風與海陸風的交互作用，上午有短暫雷陣雨的機會，午後沿海至平地一帶的降雨可能減緩。（資料照）

2024/08/10 10:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天氣風險公司表示，今日天氣型態與昨天類似，中南部地區因西南風與海陸風的交互作用，上午有短暫雷陣雨的機會，午後沿海至平地一帶的降雨可能減緩，下週台灣以東至日本以南海面為一大低壓帶，從中發展出數個熱帶系統是正常現象，亦不排除颱風生成的可能性。

天氣風險公司分析師林孝儒提及，目前台灣受西南風影響，昨夜至今早迎風面的中南部持續出現局部雷陣雨，雲林以南有局部短時大雨至豪雨發生。基本上，今日的天氣型態會與昨日類似，中南部地區因西南風與海陸風的交互作用，上午有短暫雷陣雨的機會，請持續留心降雨情況；午後雖然沿海至平地一帶的降雨可能減緩，但山區有熱對流雷陣雨的機會。

請繼續往下閱讀...

目前中北部及東部大多為晴時多雲的穩定天氣，早晚較穩定，且大台北盆地及花東縱谷有36度或以上高溫發生可能。不過午後也有熱對流發展帶來短暫雷陣雨，尤其山區還是有較大雨勢機會。

10至11日台灣附近的大氣環境變化不大，仍以西南風為主，天氣型態無明顯改變。持續受西南風影響，降雨型態可分2種，一是午後熱對流降雨，二是夜晚至清晨南部迎風面因西南風及海陸風輻合帶來的短暫陣雨或雷雨。當然，每日的降雨規模大小仍會因水氣多寡或西南風強弱而有所差異，預計下週日至下週一（12日），午後熱對流及迎風面中南部的降雨可能隨著西南風減弱及水氣減少而有所減緩。

但自下週二、三（13至14日）起，由於東部海面不排除有低氣壓發展，可能間接導致台灣附近水氣增多，且大氣狀態變得更不穩定，各地降雨有再度增加的趨勢。總之，天氣仍不太穩定，外出活動請密切注意最新天氣預報。

最後補充說明，下週台灣以東至日本以南海面為一大低壓帶，從中發展出數個熱帶系統是正常現象，亦不排除颱風生成的可能性。不過，無須過度緊張，預測下週太平洋高壓位置偏東，若有颱風生成，主要會沿太平洋高壓西側邊緣北上朝日本移動的機會最高。然而，低壓帶發展存在多種變數，後續預報仍有不確定性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法