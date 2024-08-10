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    台日屬不同斷層 仍要注意海嘯

    「南海海槽沿岸地震相關評估討論會」會長、東京大學名譽教授平田直八日指出，未來一週內再次發生大地震的「機率極高」。（歐新社）

    「南海海槽沿岸地震相關評估討論會」會長、東京大學名譽教授平田直八日指出，未來一週內再次發生大地震的「機率極高」。（歐新社）

    2024/08/10 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕日本宮崎縣發生規模七．一強震，日本氣象廳首次發布「南海海槽地震臨時訊息：巨大地震注意」示警；我中央氣象署指出，日本和台灣屬不同的斷層系統、距離也遠，地震震波傳不過來，「但要注意的是海嘯威脅」。

    氣象署地震測報中心主任吳健富指出，日本所報導的南海海槽地震影響範圍雖然很大，但距離台灣仍很遠，地震的震波傳播過程中就會被地層和海水給吸收，對台灣幾乎沒有影響，不必擔心震波的威脅。

    「但台灣要很注意海嘯的威脅」，吳健富說，以我國對海嘯的定義是規模要達七以上、且深度不超過卅五公里，加上一些海底地形的變化才可能有海嘯威脅，不過以日本的位置若要發生大地震造成海嘯，到台灣時可能也不大。以二○一一年日本三一一大地震為例，當時測到地震規模高達九．一，台灣也有發布海嘯警報，本來預測海嘯高度大約一公尺高，但傳到台灣時觀測到僅約十幾公分高，「會有海嘯威脅一定是要夠大的地震、且極淺層，才會讓海水啟動傳遞到台灣」。

    台灣較淺地方要留意

    吳健富說，台灣要比較注意海嘯威脅的是較淺的地方，例如海水浴場、大陸棚之類的，但台灣東部的地形是懸崖峭壁，且有很深的海溝，基本上就算有海嘯也不會太高。

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