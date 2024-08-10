屏東巧克力節週末登場 「國民初戀」林莎任快閃店長

今年巧克力節也特別研發「情人的眼淚─屏東果丰禮盒」和「鐵定有緣餅」兩款限量獨家商品，分別由屏東縣長周春米（中）、擔任快閃店長的林莎（左）介紹。（記者羅欣貞攝）

2024/08/10 19:46

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天（10日）是七夕情人節，屏東縣政府今（10日）、明（11日）兩天在屏菸1936文化基地、屏東可可巧克力園區推出甜蜜「屏東巧克力節」，不僅匯集全台多家榮獲過世界賽事獎牌巧克力業者，更推出巧克力嘉年華遊行、愛情巧克力巴士遊、愛情充電站、甜蜜巧克力DIY體驗等，縣府歡迎戀人們一起到場感受浪漫氛圍。

2024巧克力節活動現場由「巧克力嘉年華遊行」揭開序幕，參與遊行的巧克力業者們無不精心打扮、展露自家品牌，並跟隨著可愛的小天使和月老、COSPLAY、雜技團體和流行非洲鼓隊，數百人在屏菸內遊行發送七夕的情人節巧克力給大家共享甜蜜，讓現場民眾直呼「好幸福」。

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屏東縣長周春米表示，屏東可可巧克力節特別選定最浪漫的節日七夕情人節來舉辦，除了在萬巒屏東可可巧克力園區，今年更擴大在屏菸1936文化基地舉辦，就是要讓情人們浪漫一下；屏東是歷年來得獎最多的巧克力縣市，屏東巧克力不僅得到ICA世界可克力大賽，更有多個品牌榮獲過亞太地區、世界賽事諸多獎牌，在國際市場上非常受到歡迎。

周春米也分享，上週至日本沖繩拜會沖繩縣知事玉城丹尼，縣府團隊送上屏東巧克力時，知事眼神瞬間為之一亮，直說一定要好好品嚐，顯現屏東在地可可的軟實力；屏東從種植可可樹到加工不僅是最小的碳足跡外，使用手工研磨所生產出的可可風味更濃醇，也是受到國際人士喜愛的重要原因，未來將持續積極推廣，讓屏東巧克力更世界化。

屏縣府客家事務處表示，今年市集除了巧克力業者，更規劃「可可巧克力跨域創新」主題，邀請高雄餐旅大學、美和科大、Le Gaulois高蘆法式餐廳、玉米三巷冰淇淋工坊等單位，以創新口味的巧克力商品，包括烏金魚子巧克力、屏東黑金可可雪酪等，每天每個單位將提供25份，民眾只需與裝置藝術拍照打卡就可以兌換限量品嚐券。

為配合七夕情人主題，今年巧克力節也特別研發「情人的眼淚─屏東果丰禮盒」和「鐵定有緣餅」兩款限量獨家商品，今天並邀請食尚玩家節目主持人、「國民初戀」林莎擔任快閃店長；此外，會場內也提供愛戀FUN輕鬆、巧克力樂擂茶和濃情蜜意巧克餅的DIY體驗。

現場還設有「愛情充電站」，東、西方愛神月下老人和邱比特，陪大家在「繞著世界說愛你」、「王的巧克力叢林」的裝置藝術前拍照打卡，邀請大家寫下對愛情的願望，就能帶回一顆「桃喜」吊飾。

屏縣府表示，為增加民眾的買氣，特別推出購物滿額抽獎活動，民眾只要單攤購買滿300元即可參加抽獎1次，活動兩天獎品共有1000份，頭獎iPad10每天一台，歡迎民眾把握機會來體驗不同以往的味蕾的巧克力風暴。

巧克力嘉年華遊行，月老帶領邱比特小天使們出場。（記者羅欣貞攝）

各式可可產品展售。（記者羅欣貞攝）

屏東巧克力節10日下午在屏菸開幕。（記者羅欣貞攝）

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