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七夕脫單好機會！彰化120名聯誼配對 年底前結婚送50吋電視

聯誼活動從下午1點開始，參加者在市立圖書館、八卦山文學步道及彰化市區進行實境解謎挑戰。（圖市公所提供）

聯誼活動從下午1點開始，參加者在市立圖書館、八卦山文學步道及彰化市區進行實境解謎挑戰。（圖市公所提供）

2024/08/10 18:20

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天七夕情人節，彰化市公所為未婚男女打造一個從白天到夜晚的浪漫聯誼活動，共有120名未婚男女參加，成功配對的男女，不僅獲得特別準備的配對禮物，市公所更承諾如果能在今年底前結婚，還將贈送50吋電視作為結婚賀禮。

市長林世賢說，這次報名非常踴躍，由預定100名增加到120名，若經費允許，未來將考慮再次舉辦類似活動，為更多未婚男女搭建尋找愛情的鵲橋，讓更多有情人終成眷屬。

聯誼活動從下午1點開始，參加者報到分組後，在市立圖書館、八卦山文學步道及彰化市區進行實境解謎挑戰，打破了初次見面的尷尬，藉由趣味互動，快速建立起友誼的橋梁。參加者們不僅有機會贏得3萬元獎金及精美禮品，還能深入感受彰化市的人文魅力，享受了一場知性與浪漫交織的午後時光。

下午4點，活動進入最令人期待的聯誼配對環節，在彰化生活藝文館藉由互動遊戲和交流環節，逐漸找到與自己心意相投的對象。

活動壓軸則是晚上8點走鵲橋活動，將由市長林世賢帶領參加者，走過彰化火車站連接前站與後站的天橋，這座天橋由公所打造成象徵愛情的「幸福鵲橋．銀河光廊」，讓未婚男女們在這裡手牽手，漫步在星光下，為這個特別的七夕夜，留下甜美又難忘的回憶。

另外，彰化車站後站廣場從下午4點30分開始舉辦了「愛情市集」，緊接著，下午5點30分開始的情人節音樂會，更是將現場氣氛推向另一個高潮，李子森、徐暐翔、晨悠、唐仲彣等年輕藝人偶像，以及彰化市立管弦樂團、國樂團和邵咩爵士樂團的精彩演出，讓現場充滿了浪漫的旋律。

今天是七夕情人節，彰化市公所為未婚男女打造浪漫聯誼活動，有120名未婚男女參加。（圖市公所提供）

今天是七夕情人節，彰化市公所為未婚男女打造浪漫聯誼活動，有120名未婚男女參加。（圖市公所提供）

今天七夕情人節，彰化市公所為120名未婚男女舉辦聯誼配對。（圖市公所提供）

今天七夕情人節，彰化市公所為120名未婚男女舉辦聯誼配對。（圖市公所提供）

今天的聯誼配對環節，在彰化生活藝文館藉由互動遊戲和交流環節，讓參加者找到與自己心意相通的對象。（圖市公所提供）

今天的聯誼配對環節，在彰化生活藝文館藉由互動遊戲和交流環節，讓參加者找到與自己心意相通的對象。（圖市公所提供）

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