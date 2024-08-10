TAIWAN Hi海洋航運園區啟用 蕭美琴：每次來屏東都有驚喜

TAIWAN Hi新園海洋航運園區今天啟用，副總統蕭美琴參加啟動儀式。（記者陳彥廷攝）

2024/08/10 15:24

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東最新海岸地標「TAIWAN Hi新園海洋航運園區」今天啟用，一手催生的總統府秘書長潘孟安邀請副總統蕭美琴特地前來見證啟航儀式，她說，大家最近應該都有發現她常常來屏東，她大讚「每次來都有驚喜」，打趣表示「退休後打算搬來這」。

因應琉球鄉觀光人次持續成長，推動東港、新園及琉球地區航運發展及疏緩東港渡船瑪頭東琉線交通壅塞問題，屏縣府長年來皆積極向交通部航港局爭取補助，獲補助經費4.311億元，打造面積範圍廣達4.3公頃的「海洋航運園區」，其中的「鹽琉線船運服務中心」今天啟用，屏東縣長周春米、交通部長李孟諺、農業部副部長黃昭欽、立委徐富癸及地方政要、民代通通都來見證鹽埔泊區劃時代新建設。

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副總統蕭美琴也應邀前來，她致詞時指出，以往對外來客而言，亮點就是恆春半島，但在中央地方共同努力下，達到遊客分流，並創造新的、具吸引力、易達性高的地方，像鹽埔漁港，改頭換面後有更多元的功能，還有美麗大樓吸引更多的遊客，這不僅是蓋一棟建築，還需要美學還有很多的配套。

「退休後考慮搬來！」蕭美琴打趣表示，府秘書長潘孟安常常和她臭屁屏東到底有多美麗、有多好，她數度前來見證是所言不虛，臭屁的實力來自於魄力與願景，屏東在這些年的努力下是越來越好，每次來都有驚喜，潘前縣長把不可能化為可能，積極跨部會在地方整合中央的預算。

蕭美琴說，現在的縣長周春米用細膩、用心，具有美感及認真的執行力來完成當年的願景，讓鄉親、縣民有更高度的光榮感及認同感，外來客總可發現新的感動，可以不用塞車就能到的新亮點，能夠帶動在地的觀光產業。

蕭美琴表示，TAIWAN Hi的Hi，代表著海洋公路marine highway的hi，這也是台灣作為一個島嶼，更要有自信的來面對海洋，「我們要善用島嶼與海洋間的豐富資源以及連結，賴總統也常提到，我們作為海洋國家的子民，我們要有自信的來面對世界，所以我們和海洋的關係，就是要透過各式各樣的地方建設，還以政策及資源的整合，讓我們更有信心來看待」。

蕭美琴強調，「屏東的建設讓我們每一個國境之南的縣民以在地的文化為驕傲，作為我們連結世界的通道，除再次恭喜縣民、並謝謝縣府的努力及議員支持還有中央的資源挹注，大家一起努力總是會有一些成果」，她也期待，下次來屏東時又能看到新亮點，相信所有來到屏東遊玩的旅客，都會有跟她一樣的心情，也祝園區能夠成為屏東海岸最璀璨的新星。

TAIWAN Hi新園海洋航運園區今天啟用，副總統蕭美琴參加啟動儀式。（記者陳彥廷攝）

TAIWAN Hi新園海洋航運園區今天啟用。（記者陳彥廷攝）

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