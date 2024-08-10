竹北天坑受災戶！「豐采520」承購戶陳情 要求儘速復工

新竹縣竹北豐采520承購戶以竹北天坑真正的受災戶身分站出來，要求縣府在安全無虞下儘速讓建商復工，加速交屋時程。（記者黃美珠攝）

2024/08/10 13:26

〔記者黃美珠／新竹報導〕引發新竹縣「竹北天坑」的豐邑機構豐采520基地的承購戶在組成「豐采520復工自救會」後，今天早上有20多人以竹北天坑真正的受災戶身分，集結在工地旁的勝利2路伍福宮前拉紅色布條，要求縣府在安全完工的條件下儘速同意建商復工，進而加速他們的交屋時程，而該自救會會持續監督本案直到豐采520復工為止。

新竹縣政府表示，對於豐采520承購戶的聲明，縣府了解並予以尊重，針對豐采520建案，以2月份臺北土木技師公會鑑定報告跟縣府搶險總結報告審查決議，安全的確認是唯一原則，相關的安全維持工程、結構計算說明、監測計畫的處理等事項，需豐邑建設公司施作或補充，縣府會本於權責督促豐邑建設公司儘速達成上述要件，以確保安全無虞。

請繼續往下閱讀...

自救會代表范揚琪說，這個建案總共890戶，已經賣出700戶。大家在竹北天坑事件後，於今年7月18日開始在網路連署，齊心合力要求豐邑建設在安全第一之下趕快復工，也要求縣府在安全完工的條件下，趕快同意復工，到今天已經獲得超過200人的連署支持，今天到場現身表達意見的約有20多人，他們復工自救會將持續監督本案直到豐采520復工，以促使新竹縣政府加速復工的決策。

自救會表示，豐采520加速復工才是正解，拆掉重蓋不可能，只有儘快重啟沉默的商圈才是正途，其他都是政治操作。

他們認為，復工是為了社區整體環境、已購戶的權益，至於復工期程就等縣府同意，即便豐邑官司纏身也不能影響住戶的權益，也唯有讓豐采520復工案受到更多人關注，這樣蓋好後的豐采520才能經得起考驗。

自救會認為，本案復工與否的關鍵，縣府應該考慮承購戶的權益，也要思考竹北喜來登商圈周邊是竹北市最精華的地區，一定要讓商圈更加活絡，才能讓沉寂20年的大環境振興起來。

他們強調，890戶豐采520的購屋主，才是竹北天坑的真正受災戶，所以今天站出來表達希望縣府在安全無虞下，儘速讓豐邑機構復工的訴求，進而積極推動復工後的交屋時程，讓購屋者的權益受到保障。

新竹縣竹北豐采520承購戶以竹北天坑真正的受災戶身分站出來，要求縣府在安全無虞下儘速讓建商復工，加速交屋時程。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北豐采520承購戶以竹北天坑真正的受災戶身分站出來，要求縣府在安全無虞下儘速讓建商復工，加速交屋時程。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法