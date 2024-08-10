挺過「凱米」風災 台南歸仁釋迦節鮮甜登場

重逾2斤的歸仁釋迦，果粒巨無霸。（記者吳俊鋒攝）

2024/08/10 13:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁區的釋迦遠近馳名，栽種面積為國內西部最大，公所今天舉辦產業文化活動，雖然半個月前遇到強颱「凱米」侵襲，收成損失慘重，農民全力復建，挺過風災，重達2斤的巨無霸果再度鮮甜上市，引起矚目。

釋迦節在當地信仰中心仁壽宮前舉行，超過60攤的特色市集，展售各式農產與美食，雖然天空不作美，陰雨連綿，民眾陸續湧至，市長黃偉哲更到場為大家加油、打氣，並全力幫忙行銷，成功炒熱買氣，稱職扮演「助攻王」的角色。

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今年活動以「好釋來了」為主題，副市長葉澤山出席開幕典禮，立委王定宇、陳亭妃與議員杜素吟、吳禹寰、陳皇宇等人也到場推廣，歸仁區農會總幹事翁淑雲指出，因遭颱風重創，損失超過5成，感謝公所與市府的協助，讓復建工作順利，產業文化活動仍是精彩登場。

葉澤山、王定宇與陳亭妃都誇讚以「大目仔」品種為主的歸仁釋迦鮮甜可口，尤其受風災影響後產量銳減，加倍珍貴，更值得推薦。

歸仁區長朱雅宏指出，當地釋迦的栽培集中在崙頂、看西等里，面積約62公頃，國內西部之最，由於收成品質好，經濟價值高，市場深受歡迎，屬於「小而美」的產業規模。

朱雅宏提到，今年的活動內容相當豐富，包含釋迦美食市集、集章抽好禮，也規劃了精彩的表演節目、趣味的闖關遊戲，以及創意吊飾DIY、鐵馬小旅行等，不受下雨影響，參加情況踴躍。

崙頂里長徐進德則說，歸仁釋迦大果的賣相好、甜度高，極為搶手，目前單顆達18兩的一級品，產地每台斤有百元行情，雖然風災衝擊收成，但價格沒有太大波動。

現場除了釋迦之外，也展售綠竹筍、紅龍果、芭樂、酪梨、龍眼、苦瓜、秈米等地方農產，適逢七夕，區公所也準備應景的情人節驚喜好禮。

活動期間，舞台區安排了系列的表演節目，並進行今年度的模範農民的表揚，有27位得主，由葉澤山頒發獎牌。

民政局長姜淋煌、新聞處長蘇恩恩、農業局副局長陳仲杰、觀旅局代理副局長鄭道立也到場，地方各界更是踴躍出席，仁壽宮總管委會幹事陳英裕、歸仁街區繁榮發展協會理事長陳興隆、七甲五街花卉產銷班長黃毅斌，以及里長聯誼會長李明山暨全體里長等都共襄盛舉，力挺釋迦節活動。（14:35更新）

挺過「凱米」風災，歸仁釋迦節鮮甜登場。（記者吳俊鋒攝）

挺過「凱米」風災，歸仁釋迦節鮮甜登場。（記者吳俊鋒攝）

市長黃偉哲幫忙推廣歸仁釋迦，成功炒熱買氣。（記者吳俊鋒攝）

歸仁釋迦節熱鬧登場，活動內容豐富。（記者吳俊鋒攝）

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