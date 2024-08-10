宜蘭童玩節加碼情人節活動 親水公園晚間免費入園

宜蘭情人節活動今年搭上童玩節熱潮，在冬山河親水公園登場，現場象徵幸福長久的星光鵲橋，也吸引大批情人、家人攜手走入，共同見證愛的奇蹟。（圖由宜蘭縣府提供）

2024/08/10 12:26

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭童玩節開幕至今超過35萬人次入場，夜間加碼七夕情人節活動，99公尺長的「星光鵲橋」照亮冬山河親水公園，昨起一連3天開放下午6點後免費入園，還提供6班愛之船免費搭乘，今、明2晚7點半還有群星音樂會，邀遊客聽歌、遊河，享受浪漫仲夏夜。

宜蘭情人節活動今年搭上童玩節熱潮，在冬山河親水公園登場，夜間運用湖域為布景，以浮筒橋體及九曲橋以LED霓虹燈條延伸點亮園區，現場象徵幸福長久的星光鵲橋，也吸引大批情人、家人攜手走入，共同見證愛的奇蹟。

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情人節活動還有今、明2晚，開放遊園至凌晨0時，宇宙劇場舞台舉辦群星音樂會，邀請南方二重唱、殷正洋、金曲歌王許富凱、草屯囝仔等人氣歌手登台演唱。7點半到10點免費開放搭乘愛之船，每30分鐘1班船，每班可搭載480人，建議民眾入園先到「愛之船服務台」預約。

現場另規劃「情告天下」幸福趣味互動平台，開放50組名額，遊客可盡情訴說心中所愛，向心愛之人發表愛情宣言，告白成功者可獲得浪漫好禮。衛生局也配合辦理愛滋病防治宣導，現場贈送愛心氣球及熊愛您禮物。

宜蘭童玩節夜間加碼情人節活動，99公尺長的「星光鵲橋」照亮冬山河親水公園，還提供6班愛之船免費搭乘，邀遊客聽歌、遊河，享受浪漫仲夏夜。（圖由宜蘭縣府提供）

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